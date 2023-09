Pays-Bas : ce que l'on sait de la double fusillade à Rotterdam qui a fait au moins deux morts

Une double fusillade a fait au moins deux mois à Rotterdam aux Pays-Bas, ce vendredi. D'après les informations de la police néerlandaise, un homme âgé de 32 ans a été arrêté après ouvert le feu dans un appartement de la ville, puis fait irruption dans un centre médical.

Au moins deux personnes ont été tuées dans une fusillade à Rotterdam, ce jeudi 28 septembre, selon les informations de la police de la ville. Cette dernière a rapporté, sur les réseaux sociaux, que le suspect âgé de 32 ans avait été interpellé.

Zoals eerder vermeld is een 32-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de twee geweldsincidenten aan het #HeimanDullaertplein en het EMC. We gaan niet uit van een tweede schutter. — Politie Eenheid Rotterdam eo (@POL_Rotterdam) September 28, 2023

L'homme a ouvert le feu dans un appartement de la ville néerlandaise puis a fait interruption dans un centre médical qui se trouvait à quelques encablures de l'appartement.

Ces deux fusillades ont fait au moins deux morts, selon un premier bilan provisoire. Nous informerons d’abord la famille et les proches et nous leurs donnerons plus d’explications plus tard », a déclaré la police de la ville dans un communiqué sur X (anciennement Twitter). Selon l’agence de presse locale ANP, qui cite la police, le motif de l'attaque reste inconnu.

Plus d'informations à suivre...