Pompes à chaleur : pourquoi de nombreuses arnaques risquent de se multiplier

Lors de la présentation de son plan concernant la planification écologique, lundi 25 septembre, Emmanuel Macron a dévoilé son souhait de développer massivement d’ici à 2030 les pompes à chaleur. Une annonce qui n’est pas sans risques face aux escroqueries qui se multiplient.

Les arnaques sont déjà nombreuses dans le secteur de l’énergie et cela n’est pas près de s’améliorer. Lundi 25 septembre, le président Emmanuel Macron a présenté les détails de son plan concernant la planification écologique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030. Une des mesures phare du projet est le développement massif des pompes à chaleur.

Emmanuel Macron veut en produire un million par an d’ici à 2027. Une hausse de production conséquente qui entraîne ainsi un développement florissant du secteur. Cela risque donc d’attirer toutes sortes d’entreprises, honnêtes ou non, afin de décrocher le plus de bénéfices possibles. De plus, l’installation d’une pompe à chaleur représente un coût onéreux pour les consommateurs. En moyenne, cela se situe entre 10.000 à 15.000 euros.

Des aides sont mises en place par l’état pour donner un coup de pouce financier. En vous adressant à l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat (Anah), vous pourrez ainsi vérifier votre éligibilité à MaPrimeRénov’ par exemple. Mais en aucun cas les services d’aide au financement n’effectuent de démarchage téléphonique. Si vous recevez ce type d’appel, faites preuve de méfiance car il s’agit possiblement d’une tentative d’arnaque. Dans le même état d’esprit, méfiez-vous également des prix trop alléchants.

un label pour guider le consommateur

Pour éviter de tomber entre les mains d’escrocs, le mieux est de prendre son temps conseille l’Anah. L’agence rattachée au service France Rénov’ préconise «de prendre contact avec un de leur conseiller pour être orienté vers des artisans locaux». Après une enquête en mai dernier, l’association 60 millions de consommateurs conseille pour sa part d’effectuer au moins trois devis avant de faire un choix.

Enfin, il est possible de consulter l’annuaire des entreprises reconnu garant de l’environnement (RGE). Ce label assure au consommateur qu’il s’agit bien de professionnels agréés par le ministère de la transition écologique après avoir passé un certain nombre de contrôles. La certification permet ainsi de se tourner vers des entreprises sérieuses et avoir une garantie que l’installation se fera dans les règles.