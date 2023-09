Irlande : deux hommes inculpés après une saisie record de cocaïne estimée à 157 millions d'euros

Deux hommes ont été inculpés ce vendredi 29 septembre en Irlande, après la saisie record dans le pays de plus de 2,2 tonnes de cocaïne à bord d'un cargo.

Un butin d’une valeur de 157 millions d’euros. Après la saisie record en Irlande de plus de 2,2 tonnes de cocaïne à bord d’un cargo, deux hommes ont été inculpés ce vendredi, a annoncé le bureau du procureur

Les deux hommes, originaires du Royaume-Uni et d'Ukraine, sont poursuivis pour conspiration en vue d'importation de stupéfiants. Selon la police, cette saisie de drogue est la plus importante jamais réalisée en Irlande, avec une valeur de 157 millions d’euros.

De la marchandise en provenance de Colombie

Ils avaient été tous deux secourus alors que le bateau de pêche sur lequel ils se trouvaient s'était échoué sur un banc de sable au large de la côte sud-est de l'Irlande.

Selon la police, le bateau tentait de récupérer la cargaison depuis le cargo «MV Matthew», immatriculé au Panama. La marine irlandaise avait intercepté le navire au large de Cork (sud) mardi dernier et découvert la cocaïne, que les enquêteurs pensent provenir d'un cartel colombien et destinée à être écoulée en Europe. A noter que cinq autres hommes originaires d'Iran, d'Ukraine et des Pays-Bas ont été arrêtés dans la foulée de cette saisie.