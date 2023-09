Que sont ces mystérieux «cercles de fées» repérés dans une quinzaine de pays ?

Les «cercles de fées» sont des phénomènes mystérieux que les scientifiques n’arrivent pas encore à expliquer. Jusqu’ici, ils étaient observables dans des lieux identifiés mais une nouvelle étude a révélé qu’ils étaient plus communs qu’on ne le pensait.

Un mystère de la nature. Une nouvelle étude a indiqué qu’une quinzaine de pays seraient concernés par l’apparition de cercles de fées, un phénomène naturel inexpliqué.

Les cercles de fées sont des petites zones circulaires sans végétations. Ils se forment généralement dans de la terre stérile, dite «minérale». Vus du ciel, ces cercles répétés forment un motif intriguant qui peut s’étendre sur plusieurs kilomètres.

Jusqu’ici, l’apparition de cercles de fées n’avait été remarqué que dans les terres arides du désert du Namib en Afrique australe et dans l'Outback, une vaste région semi-aride et non-habitée de l'Australie.

Dans le cadre d’une étude, plusieurs scientifiques se sont penchés sur ce phénomène et, grâce à une intelligence artificielle, ils ont découvert que ces cercles étaient observables dans bien plus d’endroits.

Selon eux, le phénomène est apparu dans 263 lieux répartis dans une quinzaine de pays et sur trois continents.

L'Afrique est particulièrement touchée par les cercles de fées, notamment au Sahel, dans le Sahara occidental, ainsi que dans la Corne de l'Afrique. Certains cercles ont également été aperçus à Madagascar et dans le Sud-Ouest du continent. Enfin, le phénomène a aussi été vu en Asie centrale et en Australie centrale.

L’intelligence artificielle comme outil

Pour découvrir ses nouveaux lieux, l’étude à fait appel à une intelligence artificielle qui a été entraînée pendant un long processus.

Plus de 15.000 images satellites prises au-dessus de la Namibie et de l'Australie ont été intégrés dans le «réseau neuronal» de cette IA. La moitié montrait de vrais cercles de fées et l’autre moitié n’en montrait pas. Cela a permis à l’IA d’apprendre à identifier le phénomène.

Les scientifiques ont ensuite alimenté leur outil avec un ensemble de données avec des vues satellites de près de 575.000 parcelles de terrain à travers le monde. L’IA a alors scanné les différentes parcelles et leur végétation pour déterminer si oui ou non, il s’agissait de cercles de fées.

Malgré tout, une vérification humaine a été nécéssaire : «nous avons dû éliminer manuellement certaines structures artificielles et naturelles qui n'étaient pas des cercles de fées, sur la base d’interprétation photographique et du contexte de la région», a expliqué le Dr. Emilio Guirado, un des scientifiques de cette étude et membre de l'Institut multidisciplinaire d'études environnementales de l'Université d'Alicante (Espagne) à CNN.

Pour le moment, la façon dont les cercles de fées sont formés n’a pas encore été expliquée. Certains scientifiques ont indiqué que cela pourrait être lié à certaines conditions climatiques, à l’environnement du lieu ou encore à certains insectes.