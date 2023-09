Arbre vieux de 200 ans abattu au Royaume-Uni : une deuxième personne arrêtée

Au Royaume-Uni, une deuxième personne a été arrêtée dans l'enquête sur l'abattage de l'arbre de 200 ans, le Sycamore Gap, qui a suscité un tollé.

L'enquête se poursuit. Un sexagénaire a été arrêté, ce vendredi soir, dans le cadre de l'enquête sur l'abattage de l'un des arbres les plus célèbres du Royaume-Uni, a annoncé la police locale, qui avait libéré, plus tôt dans la journée, un adolescent de 16 ans. L'abattage de l'arbre de Sycamore Gap, isolé entre deux collines dans un paysage spectaculaire du nord de l'Angleterre, a créé tristesse et colère au Royaume-Uni.

#UPDATE Officers investigating the vandalism of an iconic #Northumberland tree have made a second arrest.





A full investigation was launched after the Sycamore Gap Tree was felled overnight between Wednesday & Thursday in what we believe was a deliberate act of vandalism. (1/4) pic.twitter.com/yFUnAmMLI6

