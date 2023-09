New York : profitant des inondations, une otarie s'échappe d'un enclos du zoo

Profitant des inondations causées par des pluies torrentielles à New York, une otarie s’est échappée de son enclos du zoo de Central Park.

ZOO UPDATE:



There are several videos circulating online about flooding & escaped zoo animals. These videos are misleading & inaccurate.





All sea lions & animals are accounted for & safe at the @centralparkzoo. The zoo remains closed due to the heavy rain & flooding. pic.twitter.com/g9RCADJDG8

— NYPD Central Park (@NYPDCentralPark) September 29, 2023