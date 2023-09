Suisse : un mort et deux blessés retrouvés à Schaffhouse, près de la frontière allemande

Ce samedi, la police suisse a découvert trois personnes blessées à Schaffhouse, près de la frontière allemande. L'une d'entre elles n'a pas survécu. Pour l'instant, les circonstances du drame restent floues.

Drame à la frontière allemande. Ce samedi 30 septembre, la police suisse a retrouvé trois personnes blessées dans le centre-ville de Schaffhouse. L’une des victimes est décédée sur place.

Pour l'instant, les policiers n'ont pas spécifié l'arme utilisée, la nature des blessures, ou encore la nationalité des personnes impliquées ainsi que leur âge. «À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas donner d'autres informations, car le déroulement exact des faits est encore en cours d'investigation», a détaillé la police cantonale de Schaffhouse.

Appelée pour deux personnes blessées, la police découvre une troisième victime

Dans communiqué, la police locale a expliqué avoir été informée un peu après 5 heures du matin que deux personnes avaient été blessées. Une fois sur place, les forces d'intervention ont retrouvé un homme grièvement blessé et un autre plus légèrement.

«Malgré les mesures de réanimation immédiatement mises en place par la police et le service de secours des hôpitaux de Schaffhouse, la personne grièvement blessée est décédée sur place», a expliqué la police.

Peu de temps après, la police a découvert, près de la gare de Schaffhouse, un troisième individu blessé qui, d'après les premiers éléments de l'enquête, serait mêlée à l'affaire.

«Il a été arrêté», a indiqué la police dans un second communiqué, sans en dire plus. Le déroulement et le contexte des faits restent encore à éclaircir. L'enquête s'annonce «vaste et longue», selon la police.