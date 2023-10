Drone à «détonation rotative» : quel est cet inquiétant appareil qu’aurait utilisé la Chine ?

La Chine aurait récemment testé un nouveau drone à «détonation rotative» (RDE). Il s'agit d'une petite révolution ouvrant la voie à des appareils encore plus rapides que les drones actuels.

Un concept vraiment révolutionnaire ? La Chine aurait récemment fait voler un «drone à détonation rotative» (RDE) dans la province de Gansu (Nord-Ouest), selon South China Morning Post.

L'appareil baptisé FB-1 RDE possède un moteur bien particulier, différent des autres drones déjà utilisés au sein des armées du monde.

Explosive engine test with drone could propel China to supersonic agehttps://t.co/D5eKNHl3oV — South China Morning Post (@SCMPNews) September 25, 2023

À l'inverse des moteurs thermiques, ou hybrides classiques, celui présent au sein du RDE chinois dispose d'«un canal circulaire dont la forme évoque un anneau», autour duquel se déplace une «onde de détonation», décrypte Géo.

Rapide et potentiellement économe en carburant

Ensuite, une fois le moteur allumé, les détonations issues du «combustible et du comburant» vont s'entretenir et, pour la première fois, les produits sortants vont être éjectés du moteur, a expliqué le magazine spécialisé Interesting Engineering. South China Morning Post soutient même que si son moteur était encore un peu plus développé, le FB-1 RDE devrait être très économe en carburant.

Avec ce concentré de technologie, le «drone à détonation rotative» (RDE) qui mesure 5 mètres de long, serait capable de voler et progresser à des vitesses encore jamais atteintes. Le magazine spécialisé a cependant émis une réserve quant au bruit généré par le drone à «détonation rotative», alors que l'un des atouts de ce type d'armement est la discrétion.