Etats-Unis : plus d'un milliard de dollars à gagner ce lundi à la loterie «Powerball»

La célèbre loterie américaine «Powerball» met en jeu un nouveau pactole de plus d'un milliard de dollars, ce lundi 2 octobre.

De quoi réaliser ses rêves les plus fous, et même davantage. Ce lundi 2 octobre, plus d'un milliard de dollars sera mis en jeu à la loterie «Powerball», a annoncé cette dernière. La somme devrait même dépasser le milliard et atteindre un montant estimé de 1.04 milliard.

Le jackpot a atteint ce nouveau palier puisque, samedi soir, aucun ticket n'a réuni la combinaison gagnante de six chiffres. Le dernier jackpot avait été remporté le 19 juillet, avec un gagnant en Californie pour une somme total de 1,08 milliard.

Depuis 32 tirages ont eu lieu, sans que le gros lot ne soit remporté dans les 45 Etats américains participants.

Un gain cash ou échelonné sur plusieurs décennies

S'il y a un ou une gagnante ce lundi, il sera confronté à un «cruel» dilemme. Il pourra recevoir directement une somme de 478.2 millions après impôts ou alors le milliard promis, mais échelonné sur trois décennies, en 30 versements d'environ 30 millions de dollars.

La somme mise en jeu ce lundi correspondra au deuxième plus gros jackpot de l'année et au quatrième de toute l'histoire du «Powerball».

Voici d'ailleurs le top 5 des plus gros jackpots Powerball :

- 2,04 milliards de dollars, remportés le 7 novembre 2022, en Californie. Le gagnant, Edwin Castro, a décidé de recevoir la somme sous la forme d'un seul versement de 997,6 millions de dollars après impôt. Il souhaitait garder l'anonymat mais la loi californienne rend la publication du nom des gagnants obligatoire.

- 1.586 milliard, le 13 janvier 2016 en Californie, en Floride et dans le Tennessee.

- 1,08 milliard, le 19 juillet 2023, en Californie.

- 1,04 millions, mis en jeu le 2 octobre 2023.

- 768.4 millions de dollars, le 27 mars 2019, dans le Wisconsin.