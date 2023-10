États-Unis : un élu démocrate filmé en train d'activer une alarme incendie au moment d'un vote décisif sur le budget

En plein débat sur l’adoption du budget de l’État fédéral, à quelques heures du critique «shutdown» qui aurait paralysé les États-Unis, un élu démocrate a été filmé en train d’activer une alarme incendie au Congrès.

A-t-il cherché à perturber un vote décisif ? Samedi matin, une alarme incendie a retenti dans le Cannon House Office Building, le plus vieux bâtiment du Congrès américain, quelques heures seulement avant le vote de la Chambre des Représentants sur le budget de l’État, pour éviter le «shutdown».

Les caméras de vidéosurveillance ont montré que l’alarme a été déclenchée par Jamaal Bowman, élu démocrate de New York, qui a affirmé qu’il s’agissait d’un accident. «Nous savons que Jamaal Bowman a déclenché l'alarme incendie. La raison pour laquelle il l'a fait n'est pas très claire. Son explication initiale, à savoir qu'il s'agissait d'un accident, ne semble pas très convaincante», a déclaré Bryan Steil, président de la commission de l'administration de la Chambre, qui a indiqué qu’une enquête était en cours, selon CNN.

Rep. Jamaal Bowman pulled a fire alarm in the Cannon House Office Building on Saturday morning, shortly before the House was scheduled to vote on a government funding bill, which the New York Democrat said was an accident https://t.co/YUz7Ev04KV

«J'essayais d'atteindre une porte. Je pensais que l'alarme ouvrirait la porte et j'ai déclenché l'alarme incendie par accident», a déclaré de son côté le principal intéressé, Jamaal Bowman, dans un communiqué. «J'essayais juste d'aller voter et la porte qui est habituellement ouverte ne l'était pas, elle était fermée», a-t-il ajouté. «Je veux être très clair : je n'ai en aucun cas tenté de retardé un quelconque vote», a-t-il insisté.

Plusieurs élus républicains appellent à une sanction pour l’élu de New York. Marjorie Taylor Greene, représentante républicaine de Géorgie, a notamment demandé au ministère de la Justice de poursuivre Jamaal Bowman pour ingérence dans une procédure officielle. «Les Démocrates feront littéralement n’importe quoi pour faire tomber NOTRE gouvernement parce que des milliards ne vont pas vers leur pays préféré : l’Ukraine», a-t-il déclaré sur X (anciennement Twitter).

Democrat Rep. Jamaal Bowman pulled the fire alarm in the Cannon building this afternoon and interrupted the official proceedings of the House as Republicans worked to keep the government open.





I’m calling on the DOJ to prosecute him using the same law they used to prosecute J6… pic.twitter.com/KlXjwVrkc1

— Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) September 30, 2023