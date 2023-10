Manuel Bompard : «Je suis pour créer un statut de détresse climatique, qui ne doit pas être le même que le statut du droit d’asile»

Alors que plus de 12.000 personnes sont arrivées en Europe via l’île de Lampedusa, en Italie, ces dernières semaines, le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, a estimé que la France devait prendre sa part et accueillir des migrants, notamment ceux qui quittent leur pays pour des raisons climatiques.

Créer un statut pour les migrants climatiques : c’est la volonté de Manuel Bompard, le député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France insoumise, invité du Grand Rendez-Vous Cnews-europe1, qui a estimé qu’il était nécessaire de «créer un statut de détresse climatique» qui ne doit pas «être le même que le statut du droit d’asile», afin d’accueillir en France les personnes contraintes de quitter leur pays en raison des conséquences du changement climatique.

«Certains migrants fuient le réchauffement climatique, et c’est une problématique qui est nouvelle. Nous avons intérêt de nous y atteler, car ce nombre de personnes ne va faire qu’augmenter avec le temps. Nous l’avons vu avec ceux qui ont fui la situation en Libye après les terribles tempêtes et inondations qui ont ravagé le pays, ce sont des réfugiés climatiques», a rappelé Manuel Bompard.

«Empêcher les gens de partir»

Par ailleurs, si le coordinateur de la France insoumise s’est montré ouvert à la création d’un nouveau statut de «détresse climatique», il a également rappelé l’importance de «changer de logique» concernant l’immigration et d’arrêter de chercher des solutions pour «empêcher les gens d'arriver» mais plutôt de se concentrer sur le fait de trouver des solutions pour «empêcher les gens de partir».

Pour ce faire, Manuel Bompard propose notamment d’ouvrir des discussions avec l’ensemble des pays de la Méditerranée, et «pas seulement ceux du nord» afin de discuter ensemble de ces problématiques et de trouver des solutions communes «pour éviter des drames humains». «Plus de 30.000 personnes sont mortes dans la Méditerranée depuis 10 ans», a-t-il conclu.