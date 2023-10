Italie : un nouveau séisme de magnitude 4.0 enregistré près de Naples, les habitants inquiets

Un séisme de magnitude 4.0 sur l’échelle de Richter a secoué la région volcanique des Champs phlégréens, près de Naples (Italie), ce lundi 2 octobre au soir. Cette alerte s'ajoute à une série de secousses similaires enregistrées ces derniers jours, provoquant une certaine inquiétude.

La succession de secousses dans ce périmètre inquiète les riverains. Les habitants de la région volcanique des Champs phlégréens, près de Naples (Italie), ont été surpris par un séisme de magnitude 4.0 sur l’échelle de Richter peu après 22h ce lundi.

D’après la protection civile locale, ce tremblement de terre n’a fait aucun blessé et n’a pas occasionné de dégâts matériels, mais l'inquiétude parmi les Napolitains demeure.

#Terremoto ai #CampiFlegrei: dalle 22:08 registrato sciame sismico in area flegrea. La nostra #SalaSituazioneItalia è in contatto con strutture di #protezionecivile sul territorio. Da prime verifiche NON risultano danni segnalati.



[Aggiornamento #2ottobre ore 22:50] https://t.co/rhkZcxPwPH

— Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) October 2, 2023