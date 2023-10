«Cape d’invisibilité» : quelle est cette combinaison inspirée d'Harry Potter que l'Ukraine utilise pour camoufler ses soldats ?

Le vice-Premier ministre ukrainien Mykhaïlo Fedorov a annoncé, ce mercredi 4 octobre, qu'une cape rendant invisible aux caméras thermiques avait été créée pour les soldats de Kiev.

La fameuse cape d’invisibilité d’Harry Potter est (presque) devenue réalité. Alors que le conflit entre l’Ukraine et la Russie fait toujours rage, le ministre ukrainien de la Transformation numérique a annoncé, ce mercredi 4 octobre, la mise au point d’une cape d’invisibilité pour les soldats sur le front. Une cape qui permettrait aux hommes de Kiev d’échapper aux caméras thermiques.

Mykhaïlo Fedorov, qui est également le vice-Premier ministre ukrainien, a publié l’annonce sur son compte X, anciennement Twitter.

«Avez-vous déjà entendu parler des capes d'invisibilité dans les contes de fées ? Eh bien, les Ukrainiens ont réussi», a-t-il publié sur le réseau social d’Elon Musk.

Have u ever read about invisibility cloaks in fairy tales? Well, Ukrainians made it. The cloak blocks heat radiation & makes defenders invisible to Russian thermal cameras. It will help our soldiers work effectively during the night. Miltech magic supported by @Brave1ua cluster. pic.twitter.com/7OIE4Ciq2c

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) October 4, 2023