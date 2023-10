«Grave attaque d’ours» : voici le dernier message du couple canadien tué par un grizzli

Samedi 30 septembre, deux personnes et leur chien ont été retrouvés morts après avoir été attaqués par un grizzli dans un parc canadien. Jenny Gusse et Doug Inglis, âgés de 62 ans, avaient tenté d'avertir les secours et leurs familles en leur envoyant le message «Grave attaque d'ours».

Une mauvaise rencontre qui leur a coûté la vie. Alors qu'ils réalisaient un trek dans le parc national de Banff, à l'ouest du Canada, Jenny Gusse et Doug Inglis ont été retrouvés morts suite à une attaque de grizzli, samedi 30 septembre. La veille, les secours avaient reçu une alerte provenant d'un appareil GPS signalant une attaque d'ours dans ce parc. Les conditions météorologiques ne permettant pas de faire décoller les hélicoptères, une équipe d'intervention s'est rendue sur place par voie terrestre pendant la nuit. À l'aube, l'équipe a découvert les corps de Jenny Gusse et de Doug Inglis, tous les deux âgés de 62 ans, ainsi que le corps de leur chien, Tris (7 ans).

Un dernier message d'alerte

Le couple avait tenté d'alerter les secours via un appareil satellite en envoyant le message «Grave attaque d'ours». Malheureusement, les secours ne sont pas arrivés à temps et n'ont pu que constater la mort des deux randonneurs et de leur chien. Suite à cette découverte, l'équipe d'intervention a euthanasié un ours agressif, non loin du lieu de la tragédie. La zone entre les vallées de Red Deer et de Panther a été fermée au public. Le parc national de Banff accueille plus de quatre millions de touristes chaque année et abrite des grizzlis et des ours noirs. C'est la première rencontre mortelle avec un ours ou un grizzli dans le parc depuis près de cinquante ans.

La famille des victimes pense que le couple était dans leur tente, en train de lire, au moment de l'attaque, rapporte The Guardian. Colin Inglis, l'oncle de Doug, a déclaré qu'«à la fin, les deux corps se sont retrouvés. Ils ont été reconnectés. C'est ce qu'ils étaient. Ils étaient ensemble dans la vie, toujours».