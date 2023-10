Prix Nobel de la paix : la militante iranienne Narges Mohammadi récompensée

Le prix Nobel de de la paix 2023 a été attribué à la militante iranienne Narges Mohammadi.

Une vie d’engagement. Narges Mohammadi, qui vient de recevoir le prix Nobel de la paix 2023, a consacré sa vie à la défense des droits humains en Iran, au prix d'années d'emprisonnement et d'une séparation déchirante avec sa famille.

La lauréate de 51 ans lutte contre le port du voile obligatoire ou la peine de mort, dénonce les violences sexuelles en détention, et poursuit inlassablement son combat, y compris derrière les barreaux de la prison d'Evin à Téhéran, où elle a été réincarcérée il y a plus d'un an.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023