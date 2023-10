Retraite : ce qui va désormais changer au Portugal

Le Portugal cessera d'accorder une exonération fiscale aux retraités étrangers dès 2024. Cet avantage participerait à faire monter les prix de l'immobilier, alors que le pays est plongé dans une crise du logement.

Certains futurs retraités Français s'imaginaient déjà sur les plages de Lagos, Albufeira, Faro ou Lisbonne. Le rêve d'une retraite bien méritée au Portugal est toujours possible, mais ne sera plus si profitable. Car le pays n'accordera plus d'exonération fiscale aux retraités étrangers à partir de 2024.

«Maintenir une telle mesure à l'avenir reviendrait à prolonger une mesure d'injustice fiscale qui n'est pas justifiée», a déclaré le Premier ministre Antonio Costa dans un entretien accordé cette semaine à la chaîne de télévision CNN Portugal.

des Portugais impuissants dans la rue

Cette annonce fait suite à la contestation sociale qui a grondé dans le pays le week-end dernier. Samedi 30 septembre, plusieurs milliers de personnes avaient manifesté dans les rues d'une vingtaine de villes portugaises pour réclamer des mesures alors qu'une crise du logement touche les grands centres urbains.

«Lisbonne est devenue une ville pour les étrangers, les Portugais ne peuvent plus y vivre», a confié une jeune lisboète de 27 ans à l'AFP. Le ministère de l'Intérieur portugais compte plusieurs centaines de milliers de résidents étrangers au sein du pays.

Un chiffre qui a notamment augmenté grâce à l'exonération fiscale instaurée en 2009 pour les étrangers vivant au moins la moitié de l'année au Portugal.

Immobilier : Une Hausse exponentielle

Installation de nombreux étrangers, cadeaux fiscaux accordés à de riches investisseurs - qui ont rapporté plus de 7 milliards d’euros aux finances publiques portugaises -, ou régime spécial attirant des jeunes touristes par internet, les dispositifs étaient régulièrement cités parmi les facteurs expliquant la flambée des prix de l'immobilier.

Une réussite pour le gouvernement. Entre 2012 et 2021, le coût du logement a progressé de 78% au Portugal, contre 35% dans l'ensemble de l'Union européenne, selon une étude de la Fondation portugaise Francisco Manuel dos Santos.

Les retraités DÉJÀ installés Ne sont pas concernés

Selon l'ambassade de France, la communauté française au Portugal s'établit entre 50.000 et 60.000 personnes. Parmi eux, de nombreux retraités se sont installés dans le pays en faisant partie des quelque 10.000 étrangers qui peuvent prétendre à l'exonération.

Présente fortement dans la région de Lisbonne ou dans les stations balnéaires situées au sud du pays, ce qui a largement contribué à la relance du marché immobilier, cette communauté n'est pas concernée par l'annonce télévisée.

Le chef du gouvernement socialiste a précisé que les exonérations déjà accordées resteront en vigueur.