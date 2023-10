Afghanistan : un séisme de magnitude 6,3 provoque la mort de près de 120 personnes

L'Afghanistan a été touché, ce samedi 7 octobre, par un tremblement de terre de magnitude 6,3. L'épicentre a été localisé à une quarantaine de kilomètres de la ville d'Hérat, la capitale culturelle du pays. Près de 120 personnes ont perdu dans la vie dans ce séisme.

C'est une situation dramatique au Moyen-Orient. Ce samedi 7 octobre, l'Afghanistan a été touché par un séisme de magnitude 6,3 près d'Hérat, la capitale culturelle du pays. Plusieurs répliques de fortes intensités se sont enchaînées, entraînant de lourds dégâts.

Afghanistan : un tremblement de terre de magnitude 6,3 a secoué samedi matin l'ouest du pays. Un premier bilan fait état de 14 morts et 78 blessés. pic.twitter.com/9F78tGmCGU — LSI AFRICA (@lsiafrica) October 7, 2023

Face aux secousses, les habitants ont fui les habitations et les commerces aux alentours de 11h (8h30, heure française). Selon un responsable, le premier bilan a fait état de 14 morts et 78 blessés. Mais les autorités craignent que le bilan soit bien plus élevé. «Nous avons été informés que des gens sont enterrés sous les décombres», a déclaré Mohammad Taleb Shahid, directeur de la santé publique de la province d'Hérat.

En fin de journée, ce sont près de 120 morts qui ont perdu la vie dans ce terrible tremblement de terre.

Les talibans n'ont pas encore réagi de façon officielle

Même son de cloche pour l'Institut de géophysique américain (USGS) qui estime qu'il «est probable qu'il y ait un nombre important de victimes et que la catastrophe soit potentiellement étendue».

«Nous étions dans nos bureaux lorsque l'immeuble a soudain commencé à trembler et les revêtements muraux à tomber. Les murs se sont fissurés, et une partie de l'immeuble s'est effondrée», a témoigné Bashir Ahmad, un Afghan de 45 ans. «Je n'arrive pas à contacter ma famille, les connexions de réseaux ne fonctionnent plus. Je suis trop anxieux et effrayé», a-t-il poursuivi.

Le gouvernement taliban, n'a, pour l'heure, pas communiqué sur sa gestion de crise, par l'intermédiaire des responsables de la gestion des catastrophes naturelles. Depuis leur arrivée au pouvoir en 2021, le pays est en proie à une sévère crise humanitaire.