Israël : le Hamas annonce avoir déclenché l'opération «déluge d'Al-Aqsa», 5.000 roquettes tirées depuis la bande de Gaza

Ce samedi 7 octobre, «plus de 5.000 roquettes» ont été tirées depuis la bande de Gaza sur le territoire israélien. Le chef de la branche armée du Hamas a annoncé le déclenchement de l'opération «déluge d'Al-Aqsa» contre l'État d'Israël.

Cela ressemble à une déclaration de guerre. Ce samedi 7 octobre, plusieurs milliers de roquettes ont été tirées depuis les territoires palestiniens de la bande de Gaza en direction d'Israël, provoquant de nombreux dégâts et blessés parmi la population. Au moins une femme de 60 ans a été tuée «par un coup direct» et 15 autres ont été blessés dans un premier bilan très provisoire.

Israël: Vidéo de l'infiltration et de la l'attaque de Gaza vers Israël ce matin par les groupes palestiniens. Ils ont détruit l'avant-poste de Tsahal à Kerem Shalom. pic.twitter.com/YsL6njGbvx — Restitutor Orientis (@restitutorII) October 7, 2023

Le Hamas, organisation islamiste palestinienne, a revendiqué cette attaque, en annonçant le déclenchement de l'opération «déluge d'Al-Aqsa». «Nous avons décidé de mettre un terme à tous les crimes de l'occupation», s'est écrié Mohammad Deif, commandant des Brigades Ezzedine al-Qassam, dans un enregistrement audio diffusé sur Al-Aqsa TV, le canal de diffusion télévisuel du Hamas.

Israël a commencé la riposte militaire

Des quartiers entiers ont été touchés, forçant les pompiers israéliens à intervenir pour éteindre les incendies provoqués par les explosions. Conséquence, des centaines d'habitants des zones frontalières entre Israël et les territoires palestiniens ont pris la fuite dans l'urgence. Des familles entières ont été aperçues fuyant leurs maisons avec des couvertures et des vivres.

"חמאס עשה טעות חמורה הבוקר- הוא פתח במלחמה כנגד מדינת ישראל". שר הביטחון יואב גלנט, הבוקר: "מדינת ישראל תנצח במלחמה הזאת"@NadavElimelech @IDFSpokesperson @yoavgallant pic.twitter.com/o2k2aRMXz7 — ערוץ כנסת (@KnessetT) October 7, 2023

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Yoav Gallant, ministre de la Défense israélien, a accusé le Hamas d'avoir «commis une grave erreur : déclencher une guerre contre l'État d'Israël». Avant de préciser : «L'État d'Israël gagnera cette guerre».

Selon des journalistes de l'AFP présents sur place, des frappes aériennes des forces israéliennes ont été lancées sur la bande de Gaza. La riposte est déjà en action, le ministre Yoav Gallant ayant approuvé, selon ses services, le rappel de réservistes.

Nous condamnons avec la plus grande fermeté les tirs de roquette ayant ciblé #Israël ce matin. Solidarité avec les populations et localités touchées.





Nous invitons les ressortissants français à rester vigilants et à suivre les consignes locales https://t.co/t063Xc7X94. — La France en Israël (@franceenisrael) October 7, 2023

La communauté internationale a vivement critiqué les frappes du Hamas. L'ambassade de France a condamné «avec la plus grande fermeté les tirs de roquette ayant ciblé Israël ce matin», tout en exprimant sa «solidarité avec les populations et localités touchées». Elle appelle aussi les ressortissants français à «rester vigilants et à suivre les consignes locales».

Cela faisait plusieurs mois qu'aucun échange de tirs majeur n'avait eu lieu entre Israël et les groupes armées palestiniens. Au mois de mai, les habitants avaient vécu cinq jours de guerre, qui s'était stoppée par l'établissement d'une trêve entre les deux parties.