Attaques contre Israël : «Les hommes sont devenus des sauvages», témoignent les premiers évacués arrivés à Paris

Après l’offensive du Hamas contre Israël, la crainte d’une escalade grimpe dans la région. Apeurés et meurtris, les premiers Franco-israéliens et touristes rentrés ou en transit à Paris ont notamment comparé les assaillants à «des sauvages».

L’incompréhension règne parmi les Franco-israéliens revenus sur le sol français. Ce samedi, le Hamas a mené une offensive meurtrière de grande ampleur à partir de la bande de Gaza. Face à cet assaut imprévu, une partie de la population a choisi de quitter le pays pour fuir les combats.

Les premiers évacués arrivés dans la capitale française ce dimanche ont réagi au micro de CNEWS pour témoigner de leur sentiment, mêlant peur et dégoût envers leurs assaillants.

«C’était dramatique de voir ce qu’il se passait. Les hommes sont devenus des sauvages et ça, c’est difficile à accepter. Hier soir, j’ai dit à mon fils : “je rentre à Paris parce que trop, c’est trop”», a témoigné au micro de CNEWS une femme évacuée du pays.

«J'ai pris le premier avion disponible»

«Je suis vraiment heureuse d’être ici en sécurité. Je viens d’Australie, Paris n’était pas ma destination mais j’ai été au guichet désespérée et je leur ai demandé de me mettre dans le premier avion disponible, peu importe l’endroit. J’ai donc atterri ici, je suis très heureuse d’être arrivée», a réagi une autre passagère de l’avion en provenance d’Israël.

Un dernier témoin des attaques perpétrées depuis samedi a tenu à souligner la résilience de son peuple, capable de s’unir en temps de crise.

«Je veux dire que le peuple israélien est assez marqué par ce qu’il s’est passé mais on est un peuple très résilient. Il va y avoir une unité du pays qui est finalement assez bienvenue à l’heure qu’il est. Comme quoi, dans tout malheur, il y a du bon. On va se relever et on va les mettre hors d’état de nuire parce qu’il est vraiment temps de le faire et puis la vie va continuer», a réagi un autre témoin sur notre antenne.

Le conflit entre Israël et le Hamas a fait ce dimanche soir près d'un millier de morts au total, dont plus de 600 côté israélien, selon de nouveaux bilans officiels. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a même mis en garde ce dimanche contre une guerre «longue» à venir entre son pays et le mouvement palestinien classé terroriste par les Etats-Unis.

L'armée israélienne a déployé des dizaines de milliers de soldats pour reprendre le contrôle total des régions proches de la bande Gaza pour sauver la centaine d’otages israéliens recensés et évacuer l'ensemble des habitants de la région d'ici à lundi matin.

Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé ce dimanche qu’une Française a été tuée en Israël à la suite de l'offensive du Hamas, tout en précisant que plusieurs autres ressortissants n'avaient pas pu être localisés.