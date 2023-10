Attaques contre Israël : quelles différences y a-t-il entre le Hamas et le Hezbollah ?

Les groupes armés du Hamas palestinien et du Hezbollah libanais ont lancé des attaques contre Israël ce week-end, provoquant des centaines de morts. Les deux mouvements terroristes ont des racines distinctes mais tous deux prônent la destruction de l'Etat d’Israël.

Deux organisations terroristes avec une cible commune : Israël. L'offensive lancée samedi à l'aube par le mouvement islamiste palestinien Hamas au pouvoir à Gaza, a fait des centaines de morts. En outre, de nombreux Israéliens, civils et militaires, ont été enlevés par les terroristes. Une deuxième attaque, officiellement revendiquée, elle aussi, a été perpétrée par l’organisation terroriste du Hezbollah depuis le sud du Liban.

Deux groupes soutenus par l'iran

Le Hezbollah libanais et le Hamas, qui contrôle de fait la bande de Gaza depuis 2007, entretiennent d'étroites relations, malgré leur profondes différences. D'un côté, le Hamas a été créé en 1987 et ses fondateurs sont issus des Frères musulmans, de confession sunnite. La charte du «Mouvement de résistance islamique», qui affirme que la «terre de Palestine est une terre islamique», prône ouvertement la destruction d’Israël.

Quant au Hezbollah, également appelé «Parti de Dieu», il est à la fois un parti politique et un groupe paramilitaire libanais islamiste, de confession chiite, basé au Liban, notamment à Beyrouth. Fondé en 1982 à la suite du conflit opposant Israël et le Sud-Liban, le Hezbollah a ainsi comme fondement les thèses théologico-politiques de l’Ayatollah Khomeini.

Dans les faits, les deux organisations sont soutenues financièrement par l’Iran, un pays qui joue depuis des années un rôle central dans la crise actuelle. Depuis la révolution islamique de 1979, l'Iran finance tout groupe prêt à combattre Israël et le sionisme.

De nombreux spécialistes estiment d'ailleurs que les attaques lancées par le Hamas et du Hezbollah ont comme objectif secondaire de faire capoter le rapprochement actuel entre Israël et l’Arabie saoudite, qui isolerait un peu plus l'Iran sur le plan géopolitique.