Ces 5 pays sont tellement petits qu'on peut les visiter en une seule journée

Plus ou moins connus, en Europe ou de l'autre côté de la terre, voici le classement des dix pays qu'il est possible de visiter chacun en seulement une journée.

Petits par la taille, ces dix pays regorgent de trésors architecturaux, naturels et historiques. Chacun d’entre eux a une identité singulière qu'il est facile d'admirer en une journée.

Le Vatican

Le Vatican est le plus petit Etat indépendant du monde. Sa superficie est de 0,44 km². Ici, 800 habitants, principalement des membres du clergé, y vivent toute l’année. Cette ville-Etat, résidence du pape, est située en plein coeur de Rome et se visite aisément en une journée. La basilique Saint-Pierre et le célèbre plafond peint par Michel-Ange sont des détours qui en valent amplement la peine.

Monaco

Monaco est un micro-État implanté sur la Côte d’Azur, en France. Il s’étend sur une superficie de 2,02 km² et compte environ 38.000 habitants. «Le Rocher» est dirigé par la famille princière des Grimaldi depuis de nombreux siècles. Monaco est facilement accessible en train depuis Nice. Le Palais princier, le Casino de Monte-Carlo et le quartier historique sont des incontournables.

Andorre

Au coeur des Pyrénées, Andorre est une petite principauté indépendante située entre la France et l’Espagne. Elle s’étend sur 468 km² et dénombre moins de 80.000 habitants. De nombreux sites valent le coup de s’y arrêter mais l’Etat est surtout connu pour ses stations de ski et ses activités en montagne (randonnées, VTT…).

Saint-Marin

Saint-Marin est un autre un micro-État enclavé en Italie, dans le centre-nord plus précisément. Quelque 34.000 habitants peuplent ses 61 km² de terres. Saint-Marin a su préserver son architecture médiévale. Perchée sur une colline, sa capitale, où il fait bon se balader, est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Liechtenstein

C’est le sixième plus petit Etat de la planète. Cette principauté s’étend sur 25 kilomètres, entre l'Autriche et la Suisse. Le pays jouit d’une excellente santé économique mais abrite aussi de fabuleux paysages alpins, appréciés des randonneurs.