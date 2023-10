Attaques contre Israël : U2 rend hommage aux victimes en changeant les paroles de son tube «Pride (In the Name of Love»

Se produisant dimanche à Las Vegas avec son groupe U2, Bono s'est adressé au public pour rendre hommage aux Israéliens tués lors des attaques menées par le Hamas en Israël, ce 7 octobre.

«A la lumière de ce qui se passe en Israël et à Gaza, une chanson sur la non-violence peut sembler un peu ridicule, voire même risible, mais nos prières ont toujours été pour la paix et la non-violence», a déclaré Bono ce dimanche, alors qu’il se produisait avec son groupe U2 à Las Vegas.

Le chanteur a pris quelques minutes pour évoquer la tragédie qui a frappé Israël ce 7 octobre, et plus particulièrement rendu hommage aux 260 festivaliers qui ont trouvé la mort lors de l'attaque terroriste du Hamas.

«Mais nos cœurs et notre colère, vous savez vers où ils sont dirigés. Alors chantez avec nous... Et [pour] ces beaux enfants à ce festival de musique», a ensuite dit Bono avant d’entamer le tube «Pride (In the Name of Love)», dont il a changé des paroles.

«Tôt le matin, le 7 octobre / Le soleil se lève / Dans le ciel au dessus du désert / L'étoile de David / Ils ont pris votre vie / Mais ils n'ont pu prendre votre fierté», a-t-il entonné.

In the light of what’s happened in Israel and Gaza, a song about non-violence seems somewhat ridiculous, even laughable, but our prayers have always been for peace and for non-violence…





But our hearts and our anger, you know where that’s pointed. So sing with us… and those… pic.twitter.com/S1zfCMNtzz — U2 (@U2) October 9, 2023

Le morceau «Pride (In the Name of Love)» évoque à l’origine notamment le destin de Martin Luther King, avec son dernier couplet faisant référence à son assassinat : «Tôt le matin, le 4 avril/ Des coups de feu retentissent dans le ciel de Memphis.»