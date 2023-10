Voici les 5 pays où le service militaire est le plus long au monde en 2023

En 2023, seulement 30 pays dans le monde imposent encore le service militaire obligatoire. Voici la liste des 5 pays où il est le plus long au monde en 2023.

Suspendu depuis le 28 octobre 1997 sur décision de l’ancien président Jacques Chirac, le service militaire est toujours une réalité pour les habitants de plusieurs dizaines de pays à travers le monde. Certains États possèdent un temps de service relativement court, tandis que d’autres appliquent un service militaire prolongé afin d’avoir des réservistes formés au combat.

Voici un classement des 5 pays où le service militaire est le plus long au monde en 2023, se basant sur une étude de Statista publiée en janvier 2023.

Corée du Nord

L’un des pays les plus fermés au monde. Peu d’informations filtrent sur la nation de la dynastie Kim, mais sa réputation est grandement due à son pouvoir militaire et à la menace qu’elle représente. Selon la CIA, la durée du service militaire en Corée du Nord serait de 10 ans pour les hommes et de 8 ans pour les femmes, et ce, à compter de l’âge de 17 ans.

Égypte

Chaque année, près de 400.000 jeunes Égyptiens sont concernés par le service militaire obligatoire, pour une durée variant entre 1 an et 3 ans. En cas de refus, les peines sont conséquentes pour les hommes appelés : 3 à 7 ans de prison, de lourdes amendes, voire l’interdiction de quitter l'Égypte avant leur 30e anniversaire.

Israël

Récemment touché par des attaques du Hamas, l’État hébreu peut compter sur de nombreux soldats réservistes, ainsi que sur sa population formée au combat. En Israël, le service militaire est obligatoire pour la quasi-totalité de la population, exceptés les Arabes israéliens et les Juifs ultraorthodoxes. Les hommes et femmes de nationalité israélienne s’engagent au sein de Tsahal, l’armée israélienne, pour des durées respectives de 2 ans et 8 mois, et de 2 ans.

Iran

Une conscription obligatoire depuis bientôt une décennie au pays des Shah. D’après la Constitution de la République Islamique d’Iran, les hommes de plus de 18 ans ont pour obligation d’effectuer leur service militaire pour une durée variant entre 18 à 24 mois.

Corée du Sud

Tout comme son voisin du Nord, la Corée du Sud applique la règle du service militaire obligatoire pour les hommes. Entre 18 et 30 ans, tous les hommes sud-coréens sont appelés à effectuer leur conscription pour une durée variant entre 18 à 21 mois, en fonction de la spécialité choisie : l’armée terrestre, la marine ou la protection aérienne.

Il est possible d’être exempté du service militaire sud-coréen en cas d’indisposition physique. Dans ce cas, un service civique est alors réalisable en 21 mois. Être un artiste ou un sportif bénéficiant d’une récompense reconnue par l’administration militaire sud-coréenne permet également d’éviter un service sous les drapeaux.