Israël-Hamas : combattants, moyens balistiques, arme nucléaire… Quel est le rapport de force ?

Le Hamas a lancé une série d’attaques sur Israël depuis samedi 7 octobre. Déployant des moyens considérables, l’organisation terroriste islamiste tente de déstabiliser son adversaire qui riposte à l’aide de sa puissance militaire.

Israël continuait ce lundi de lutter contre l’offensive lancée par le Hamas sur son sol. «Chaque lieu depuis lequel le Hamas opère deviendra une ruine», a averti lundi soir Benjamin Netanyahou. L’armée israélienne dispose, sur le papier, de moyens plus conséquents que ceux de l’organisation terroriste islamiste.

Ainsi, d'après nos confrères du Figaro, les Israëliens compteraient 180.000 militaires d'active et 450.000 réservistes mobilisables en trois jours. Selon les estimations des services de renseignement américains, le Hamas comptabilise, lui, entre 20.000 et 25.000 combattants.

Côté armement, le mouvement islamiste détiendrait de plus de 15.000 roquettes de type Quasssam mais aussi de missiles R-160, Fajr-S et M-302 de fabrication iranienne. Les Américains estiment que le Hamas aurait amélioré ses moyens de fabrique d’armement à l'échelle locale.

Israël possède de très puissants moyens militaires, avec près de 2.600 chars de combat, 6 sous-marins, 14 navires de guerre et 48 patrouilleurs. Dans les airs, son armée est encore plus puissante avec de nombreux drones, des satellites d’observations et une flotte composée, en 2022, de 345 avions de combat modernes et 215 hélicoptères. Son arsenal est également doté de missiles air-sol, de croisière et balistiques.

Par ailleurs, Israël possède l’arme nucléaire qui reste, il convient de le rappeler, une force de dissuasion.

Le Hamas tente de renverser le rapport de force

Malgré des moyens moins puissants que ceux de Tsahal, le Hamas déploient de nouvelles stratégies pour déstabiliser Israël et renverser un rapport de force qui lui est désavantageux. Ainsi, en lançant plus d’un millier de missiles simultanément, il a délibérément affaibli «le Dôme de fer» censé protéger les Israéliens.

En prenant en otage des militaires mais aussi des civils parmi lesquels des femmes et des enfants, les terroristes mettent en place également un «bouclier humain» afin d'empêcher les Israéliens de lancer une réplique totale.

De son côté, Tsahal a développé de nouvelles procédures pour gérer au mieux les prises d’otage de ses citoyens, comme la directive «Hannibal», dont le mot d'ordre est le refus catégorique des négociations. Elle consiste en une prise de risque élevée pour libérer des prisonniers. Ce qui peut conduire à de multiples pertes humaines, aussi bien ennemies qu’alliées.