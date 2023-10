Peine de mort : quels pays l’appliquent encore en 2023 ?

À l'occasion de la journée mondiale contre la peine de mort, ce mardi 10 octobre, voici un tour d’horizon des pays qui appliquent toujours la peine capitale.

Célébrée ce mardi 10 octobre, la 21e journée mondiale contre la peine de mort est consacrée «au droit à une représentation juridique pour les personnes susceptibles d’être condamnées à mort».

Pour l’année 2022, Amnesty International a recensé 883 exécutions, un chiffre en hausse de plus de 50% par rapport à l'année précédente.

Europe

Tous les pays d'Europe ont banni la peine de mort sauf la Biélorussie, qui l'applique toujours, et la Russie. Elle n'est cependant plus appliquée officiellement par Moscou depuis plus de 20 ans, en vertu d'un moratoire.

Amérique du Nord

Les États-Unis sont les seuls à appliquer la peine de mort. La dernière exécution a été effectuée par injection létale le 3 octobre dernier, en Floride. La tendance est toutefois à une diminution. État où le nombre de prisonniers sous le coup de la peine de mort est le plus élevé, la Californie a instauré en 2019 un moratoire officiel sur les exécutions. Ils sont désormais 24 États à avoir aboli la peine de mort.

Amérique du Sud et Caraïbes

La peine capitale est abolie dans la plupart des pays, sauf cas extrêmes dans la plupart des îles des Caraïbes. La dernière exécution officielle remonte à 2003 à Cuba. Elle n’est plus appliquée dans la plupart des États.

Afrique

La peine de mort est toujours appliquée en Égypte, aux Comores, au Botswana, en Libye, en Éthiopie, en Gambie, au Lesotho, en Ouganda, en République démocratique du Congo, au Zimbabwe, au Nigeria, en Somalie, au Soudan et Soudan du Sud. Dans ce dernier état, les exécutions ont considérablement augmentées.

La Guinée équatoriale, la Zambie et la République centrafricaine font partie des derniers pays au monde à avoir aboli la peine de mort, en 2022.

Asie

Le continent où la peine de mort est la plus appliquée. En Chine, des exécutions massives sont pratiquées. Cependant, aucun décompte officiel n'est rapporté.

Egalement parmi les mauvais élèves, l'Irak ou l'Arabie saoudite où le nombre de peines exécutées a augmenté. L'Iran est également pointé du doigt.

La peine capitale est toujours appliquée en Afghanistan, au Bangladesh, en Birmanie, en Corée du Nord, en Inde, en Indonésie, au Bahreïn, aux Emirats arabes unis, en Jordanie, au Qatar, au Yémen, au Japon (en forte diminution), en Malaisie, à Oman, au Pakistan, à Singapour, au Taïwan, en Thaïlande et au Viêt Nam.

Océanie

Le peine de mort est abolie en Australie et dans la plupart des îles de l'Océanie.

Selon les derniers chiffres communiqués par Amnesty International, au moins 28.282 personnes se trouvaient sous le coup d’une condamnation à mort à la fin de l’année 2022 dans le monde.