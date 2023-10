Attaques contre Israël : ces héros qui ont sauvé plusieurs vies

Lors des attaques du Hamas contre Israël survenues ce week-end, des anciens militaires n’ont pas hésité à revêtir leurs uniformes pour venir en aide à la population. Parmi eux, Yaïr Golan ou encore Noam Tivon.

Face aux attaques du Hamas contre Israël, la solidarité se met en place. D’anciens militaires à la retraite n’ont pas hésité une seule seconde quand il a fallu sauver des civils, qu’ils connaissaient ou non.

Parmi eux, Noam Tivon, 62 ans. Ce général réserviste est venu en aide à la famille de son fils, en sauvant ses deux petites-filles. Habitant de Tel-Aviv, il s’est rendu dans le Sud du pays lorsqu’il a appris la situation.

Plusieurs personnes sauvées grâce à des anciens militaires

«Amir vit à Nahal Oz avec sa femme et mes deux petites-filles, Galia, âgée de trois ans et demi, et Carmel, âgée d'un an et demi. Il m'a dit qu'il y avait des terroristes près de la maison et qu'ils étaient encerclés. Je lui ai demandé de rester dans l'abri, de tout fermer et de se taire, et j'ai commencé un voyage avec ma femme Gali vers le sud», a déclaré Noam Tivon lors d’un interview accordée à Channel 12 News.

Noam Tivon, 62 ans, est parti immédiatement de Tel Aviv avec uniquement son revolver vers le Sud, pour sauver la famille de son fils (avec deux petites filles de 3 et 1 ans) assiégée par les terroristes.

Il a réussi à rejoindre leur village Nahal Oz en éliminant les terroristes



Il a réussi à rejoindre leur village Nahal Oz en éliminant les terroristes pic.twitter.com/GXn85l8Osc — David Charbit (@dmcharbit) October 10, 2023

Sur le chemin, Noam Tivon, s’est joint au combat avec les commandos parachutistes qu’il a guidé dans le village. En allant rejoindre la maison de son fils, ils ont alors réussi à éliminer cinq terroristes afin de le libérer lui et ses petites-filles qui étaient retenus depuis plusieurs heures.

If you don't live in Israel or consume Israeli media, you don't know who Yair Golan is. He is a 61-year-old retired Major General in the Israel army and a former parliament MP.

Yesterday, when IDF and the police were in complete chaos, Golan…





Yesterday, when IDF and the police were in complete chaos, Golan… pic.twitter.com/lGEfCKVZGF — Gadi Shamia (@gadishamia) October 9, 2023

Face à l’ampleur de la situation, l’ancien général de division de l’armée israélienne à la retraite n’a pas hésité à venir en aide aux civils. Vêtu de son uniforme et équipé de son arme l’ancien député de 61 ans s’est rendu à plusieurs reprises dans la zone de guerre, afin de venir en aide aux civils sous le feu des tirs.

Déterminé, Yaïr Golan a lui aussi sauvé plusieurs jeunes, notamment, le fils d’un journaliste qui était présent au festival attaqué par le Hamas samedi. Pris de panique, le père de ce jeune a indiqué que son fils tentait de se mettre à l’abri. Golan lui a alors répondu : «Donnez-moi sa position et je le ramènerai à la maison». Une heure plus tard, le jeune homme indiquait à son père via un appel, qu’il était sain et sauf.

En rassemblant une dizaine de personnes à ses côtés, Yaïr Golan et ses coéquipiers ont risqué leurs vies en échangeant des tirs avec les terroristes du Hamas. Mais dévoué, il a préféré aller sauver la vie de plusieurs personnes qu’il ne connaissait pas.