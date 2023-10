Guerre en Ukraine : les États-Unis accusent la Corée du Nord de livrer «plus de mille conteneurs» de matériel militaire à la Russie

Ce vendredi 13 octobre, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, a accusé la Corée du Nord d’avoir livré récemment «plus de mille conteneurs» de matériel militaire à la Russie, lui permettant d’«attaquer des villes ukrainiennes et tuer des civils ukrainiens».

La Corée du Nord a livré dans les dernières semaines «plus de mille conteneurs» de matériel militaire et de munitions à la Russie, a dit John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, ce vendredi 13 octobre.

D’après lui, ce matériel sera utilisé pour «attaquer des villes ukrainiennes et tuer des civils ukrainiens», a-t-il dénoncé. De son côté, l'exécutif américain a publié une infographie illustrant selon lui le trajet de certains conteneurs depuis un port de Corée du Nord jusqu'à un dépôt russe proche de la frontière ukrainienne.

John Kirby a par ailleurs indiqué qu'en échange la Corée du Nord cherchait elle aussi à se procurer des équipements militaires russes et des «technologies sophistiquées», en particulier des avions, des missiles, des blindés et du matériel servant à la production de missiles balistiques.

Les Etats-Unis ont «déjà observé le déchargement par des bateaux russes de conteneurs en Corée du Nord, qui pourraient constituer les premières livraisons» d'équipement militaire russe.

«Ce partenariat militaire en plein développement entre la Corée du nord et la Russie, y compris via des transferts de technologie (...) menace la stabilité de la région et le régime international de non-prolifération», a encore déclaré le porte-parole.