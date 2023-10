Attaques contre Israël : des victimes encore en attente d'identification

Depuis les attaques du Hamas, à l'encontre d'Israël, des centaines de corps de victimes sont toujours en attente d'identification par les membres de leurs familles.

Des centaines de corps des victimes décédées dans les attaques contre Israël n'ont toujours pas été identifiés. En attendant, les cadavres ont été placés dans unr morgue militaire.

Enveloppés dans des sacs mortuaires, les corps des victimes sont exposés dans une morgue militaire à Ramla, dans le centre du pays. Près de 200 corps y sont dénombrés.

Le commandant en chef dans la base de Shura (Ramla), Alon Elharar, a décrit l'atrocité dans cette morgue : «Il y a des gens brûlés, sans têtes ou juste des morceaux de gens».

Pour les corps considérés comme «trop abîmés», l'identification des victimes se fait notamment par ADN.

«MONTRER L'AMPLEUR DE CE MASSACRE»

Le porte-parole de l'armée israélienne, Richard Hecht, a dénoncé, devant les médias, le massacre causé par le Hamas, depuis une semaine : «Je suis en croisade personnelle pour montrer au monde, ce qu'il s'est passé ici, montrer l'ampleur de ce massacre».

En représailles, Israël a lancé l'opération «Sabre de fer», et a multiplié les bombardements sur la bande de Gaza. Le pays a mobilisé 300.000 réservistes et déployé des dizaines de milliers de soldats autour du territoire palestinien, ainsi qu'à sa frontière nord avec le Liban. L'objectif est la «liquidation» des hauts dirigeants militaires et gouvernementaux du Hamas, selon l'armée.