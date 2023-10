Attaques contre Israël : les difficultés d'une offensive dans la souricière de Gaza

Une opération terrestre d’envergure semble se préparer, sept jours après l’attaque inédite du Hamas en Israël qui a fait plus de 1.300 morts. Elle s’annonce déjà risquée en terme de pertes humaines pour Tsahal.

Une souricière attend les militaires. Après l'attaque sur son sol par le Hamas, qui a fait au moins 1.300 morts selon le dernier bilan des autorités israéliennes, l’armée se prépare à une manœuvre terrestre sur la bande de Gaza dans le but de «liquider» la structure du groupe terroriste.

L'opération semble iminente puisqu'Israël a demandé l'évacuation des populations civiles vers le sud de la bande de Gaza. Toutefois, elle risque d'être difficile au vu du territoire dense et des infrastructures compliquées à aborder pour les forces de Tsahal.

«Pour détruire le Hamas il faut en particulier descendre dans les sous-terrains, dans les bunkers et dans les tunnels. Il y a des dizaines de kilomètres où il y a des caches d'arme, où il y a des dépôts de munition, du carburant et des terroristes. Ça va prendre quelques jours pour éliminer ça», explique ainsi à Cnews Bruno Clermont, consultant défense et général de corps aérien de l'armée française.

Près de 20.000 à 35.000 combattants

En plus d'un réseau organisé, la branche armée du Hamas peut aussi compter sur 20.000 à 35.000 combattants. De quoi compliquer la réponse israélienne. «S'il y a une intervention, elle devra être très limitée, de type couloir de pénétration. À partir du moment où vous êtes cachés, ou vous êtes dans des bâtiments, c'est autant de difficulté pour une armée mécanisée d'intervenir», rapporte à Cnews le géopolitologue Gérard Viespierre.

Des accrocs qui pour autant ne freinent pas l'éxécutif israélien. «Nos ennemis n'ont que commencé à payer le prix. Je ne peux pas divulguer de quoi est fait la suite, mais je vous dis, c'est juste le début», a ainsi affirmé le Premier ministre israelien Benjamin Netanyahou.

Des pertes importantes attendues

Cette invasion au sol, certainement anticipée par le groupe terroriste palestinien, pourrait coûter très cher à Israël. «Tout combat emmène à des pertes importantes, surtout dans des tissus urbains de très grande densité. Donc là c'est des centaines de morts assurés de part et d'autres», poursuit Gérard Viespierre.

L'objectif reste clair pour Israël, libérer les quelque 150 otages enlevés, neutraliser le Hamas, le tout en limitant les pertes. Une mission périlleuse qui attend Tsahal.