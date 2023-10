Attaques contre Israël : la Chine déclare à l'Iran que Pékin soutient «la juste cause» de la nation palestinienne

Lors d'un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères iranien Hossein Amir-Abdollahian, Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois a apporté son soutien au peuple palestinien. Une position qui inquiète.

La Chine soutient «la juste cause du peuple palestinien dans la préservation de ses droits nationaux», a déclaré le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi à son homologue iranien dimanche.

«La racine profonde (...) de la situation entre la Palestine et Israël est que le droit du peuple palestinien à la souveraineté a été mis de côté depuis longtemps», a déclaré Wang Yi lors d'un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères iranien Hossein Amir-Abdollahian, selon un compte-rendu officiel chinois.

«Cette injustice historique devrait prendre fin le plus rapidement possible», a ajouté le ministre, précisant que la Chine allait «continuer à se tenir du côté de la paix et à soutenir la juste cause du peuple palestinien dans la préservation de ses droits nationaux».

Une position diplomatique inquiétante

Plus de 1.300 personnes en Israël ont été tuées à la suite de l'attaque de commandos du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre, surtout des civils, dont des enfants, et au moins 126 personnes ont été prises en otage, selon des responsables israéliens. La riposte israélienne a tué plus de 2.200 personnes, dont des enfants, dans la bande de Gaza, un territoire pauvre contrôlé par l'organisation islamiste.

Pékin entretient de bonnes relations avec l'Iran, dont les dirigeants soutiennent le Hamas. La Chine n'a pas nommé spécifiquement le Hamas dans ses condamnations de la violence, suscitant des critiques de la part de certains responsables occidentaux.