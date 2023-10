Iran : le réalisateur Dariush Mehrjui et son épouse Vahideh Mohammadifar assassinés à leur domicile

Le réalisateur iranien Dariush Mehrjui a été assassiné à coups de couteau samedi 14 octobre au soir avec son épouse, Vahideh Mohammadifar, à leur domicile de Karaj (Ouest de Téhéran).

Un grand nom du cinéma. Le réalisateur iranien Dariush Mehrjui, connu pour son film «La vache» en 1969, a été assassiné ce samedi 14 octobre à son domicile, à Karaj, une ville située à une trentaine de kilomètres de la capitale. La scénariste et scénographe Vahideh Mohammadifar, son épouse, a également été tuée hier soir, selon Mizan Online.

«Au cours de l'enquête préliminaire, nous avons constaté que Dariush Mehrjui et son épouse avaient été tués par de multiples coups de couteau au cou», a annoncé le chef de la justice de la province d'Alborz (Nord du pays), Hossein Fazeli-Harikandi.

C'est leur fille, Mona, qui a découvert les deux corps sans vies de ses parents samedi aux alentours de 22h30, alors qu'elle s'était rendue chez eux pour dîner, a indiqué cette même source.

Le couple menacé ?

«Des ordonnances judiciaires ont été émises aux autorités judiciaires et policières de la province d'Alborz pour identifier et arrêter le ou les auteurs de ce crime dans les plus brefs délais», précise le communiqué publié par l'agence de presse d'État. Une demande également partagée par le ministre iranien de la culture Mohammad-Mehdi Esmaïli, évoquant un «incident triste et douloureux».

De son côté, le quotidien indépendant Etemad (ou Etemaad) a publié ce dimanche un entretien dans lequel Vahideh Mohammadifar expliquait avoir été menacée par un homme, et que le domicile du couple avait déjà été cambriolé.

Le chef de la justice de la province d'Alborz Hossein Fazeli-Harikandi a cependant nié qu'une plainte à ce sujet a été déposée par la scénariste, ou par Dariush Mehrjui. Âgé de 83 ans, il laisse derrière lui un héritage culturel garni, notamment pour ses films «Monsieur le naïf», (1970) «Le Cycle» (1974), Les Locataires (1987) ou encore Hamoun (1990). Son œuvre principale, «La vache» sortie en 1969 avait été récompensée par le prix du jury à la Mostra de Venise en 1971.