Israël-Hamas : le commissariat de Sdérot entièrement rasé par l'armée israélienne

Le commissariat de la commune de Sdérot, près de la bande de Gaza, a été rasé par l'armée israélienne à la suite de l'infiltration de terroristes du Hamas lors des attaques subies par le pays.

Dans la ville fantôme de Sdérot, située dans le nord-est de la bande de Gaza, il ne reste absolument plus rien du commissariat, comme a pu le constater notre envoyée spéciale. Et pour cause, l’armée israélienne a procédé à sa destruction totale.

Le 7 octobre, lors des attaques du Hamas, une dizaine de terroristes s’étaient infiltrés dans le centre de police, provoquant des combats pendant plusieurs heures avant l’intervention de l’armée.

C’est à la suite de cette infiltration que l’armée israélienne a décidé de raser le commissariat, afin d’anticiper le moindre risque de présence d’explosifs dans son enceinte.

La veille, les autorités avaient procédé à l’évacuation de la population de cette ville de 30.000 habitants, située à une dizaine de kilomètres de la bande de Gaza.