Voici les 5 pays avec le plus de ronds-points au monde en 2023

Le site de location de voitures DiscoverCars.com a établi le classement des pays qui comptent le plus de ronds-points dans le monde. Avec 42.986 ronds-points, la France se situe en tête du classement.

France

Avec 42.986 ronds-points, soit 663,8 ronds-points par million d’habitants, la France trône, de loin, en haut du classement. Le plus connu des ronds-points français est probablement celui de la place de l’Étoile, à Paris, qui compte douze avenues qui convergent dans cette immense espace sur lequel se situe l’Arc de Triomphe.

Le Royaume-Uni

Après la France, le Royaume-Uni est la deuxième nation avec le plus de ronds-points, (25 976). Il en existe 107,4 par kilomètre carré, ce qui est sensiblement plus élevé qu'en France. L'un des plus célèbres se situe à Swindon, au sud de l'Angleterre. D'une troublante complexité, ce carrefour est composé de cinq micro ronds-points. Les voitures circulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et les Anglais le surnomment le «manège enchanté» («Magic Roundabout» en anglais).

L’Italie

En troisième position du classement, c’est l’Italie qui ne compte pas moins de 18.172 ronds-points. Au total, il en existe 61,5 par kilomètre carré, le plus connu et le plus grand étant à Rome, sur la Piazza Venezia.

L’Espagne

Selon les données de l’étude, la quatrième place du classement revient à l’Espagne avec 15.053 ronds-points. L'un des ronds-points les plus connus d'Espagne se situe à Barcelone, sur la Plaça Espanya.

Le Brésil

La cinquième place du classement est occupée par le Brésil, pays non-européen qui compte le plus de ronds-points (11.854). En revanche, l’immensité de son territoire (8,5 millions de km2) explique la faible densité de ces intersections circulaires construites pour réguler la circuation.