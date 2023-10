Journée mondiale du refus de la misère : ATD Quart Monde organise 200 événements à l’international dont 80 en France ce mardi

A l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère ce mardi 17 octobre, l’association ATD Quart Monde organise 200 événements à travers le monde, dont 80 en France dans une soixantaine de villes. Le thème choisi à l'échelle mondiale pour cette édition est celui du travail décent et de la protection sociale.

La France se mobilise pour cette journée spéciale. Créée en 1987 après un rassemblement de milliers de bénévoles du monde associatif sur le Parvis des Droits de l’Homme à Paris, sous l’impulsion du fondateur d’ATD Quart Monde Joseph Wresinski, la journée mondiale du refus de la misère est reconnue depuis 1992 par les Nations Unies.

Pour cette nouvelle édition entamée le week-end dernier et se poursuivant toute cette semaine, les thématiques retenues à l’échelle mondiale sont celles de la protection sociale et du travail décent.

«Chaque année, le thème est défini avec les Nations Unies. Cela dépend des grands sujets débattus à l’ONU et de la consultation des personnes sur le terrain pour savoir quelles sont les préoccupations. En France, nous avons la chance d’avoir des niveaux de protection sociale élevés donc le comité français a choisi de développer le thème du travail décent», analyse Geoffrey Renimel, le délégué national d'ATD Quart Monde, pour CNEWS.

Une carte détaille les événements

Une carte interactive, recensant les diverses opérations mises en place ce mardi par ATD Quart Monde à travers le globe notamment dans l’Hexagone, est disponible sur le site refuserlamisere.org.

La #JournéeMondialeDuRefusDeLaMisère, c'est partout en France !





Rassemblements, expositions, spectacles, etc. : trouvez & rejoignez une action près de chez vous pour #RefuserLaMisère, ce week-end et le #17octobre :





La Carte des mobilisations ici https://t.co/77S4ND3CML pic.twitter.com/07ZtGOwIcI — ATD Quart Monde France (@ATDQM) October 13, 2023

«Pour cette journée spéciale, il y a comme chaque année une grande cérémonie à l’ONU à New York (Etats-Unis). Il y a aussi pas mal d’événements un peu partout en France. On a environ 200 événements dans le monde et près de 80 événements organisés en France dans une soixantaine de villes. La France est le pays qui organise le plus d’événements pour cette journée mondiale du refus de la misère», précise Geoffrey Renimel.

Pour cette organisation de grande ampleur, que ce soit dans l’Hexagone mais aussi aux quatre coins du globe, ATD Quart Monde peut compter sur le collectif «Refuser la misère». Il est composé d’une cinquantaine d’organisations syndicales ou associatives comme Greenpeace, Amnesty International, Emmaüs France, Habitat et Humanisme, la Ligue des droits de l’Homme, Oxfam France, le Secours catholique, SOS Racisme ou encore la CGT et la CFDT.

Un quart des actifs fragilisés face à l’emploi en France

Le constat dressé par l’Observatoire des inégalités est sans appel : près de 8 millions de personnes, soit un quart des actifs en France, sont fragilisés face à l’emploi. Parmi elles, l’association dénombre 2 millions de chômeurs, 4 millions de travailleurs précaires et 2 millions de personnes qui souhaitent travailler mais qui abandonnent les recherches d’emploi et sont donc exclus des statistiques du chômage.

Pour mettre fin à cette spirale négative, ATD Quart Monde entend donner la parole aux personnes exclus et montrer les actions qu’elles mènent au quotidien pour que leur dignité soit reconnue et respectée. L’objectif de cette journée est également de mieux identifier les freins à l’emploi et les solutions potentielles pour que les personnes précaires puissent reprendre un travail décent.

Au-delà des échanges établis et des discours prononcés lors de cette journée mondiale, des résultats concrets ont pu être apportés ces dernières années à l’issue des différents événements organisés par ATD Quart Monde.

«L’expérimentation territoires zéro chômeur de longue durée est née d’un gros travail de terrain auquel la journée mondiale du refus de la misère a contribué. Elle a permis de faire éclore des réflexions qui ont été par la suite retravaillées des années plus tard pour donner des choses très concrètes. Ce dispositif (lancé en 2017) a déjà créé plus de 3.000 emplois. Ce résultat est encore modeste mais on ambitionne des échelles plus grandes dans les années à venir», assure Geoffrey Renimel.