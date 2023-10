Attaque contre Israël : immersion en première ligne avec Sauveteurs Sans Frontières

Depuis le début des attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, l'association Sauveteurs Sans Frontières est sur le front israélien pour secourir la population ciblée par les attaques du Hamas. CNEWS a rencontré les bénévoles sur le terrain.

Après l’attaque contre Israël qui a fait plus de 1.400 morts et capturé 199 personnes, les secours apportés à la population sur place continuent. En première ligne, l’équipe de bénévoles de Sauveteurs Sans Frontières, arrivée le 7 octobre dans le sud d’Israël, à la frontière de la bande de Gaza.

Pour gérer la crise dite «sécuritaire», l’association a monté des chambres de crise pour coordonner les actions des secouristes sur place, renouveler le matériel médical et de manière générale apporter les premiers secours médicaux et alimentaires aux habitants.

«Nous sommes sur le qui-vive, les besoins sont énormes. On a évacué pour l’instant plus de 150 personnes qui avaient besoin d’une évacuation médicale dans un endroit sûr», rapporte à notre envoyé spécial, le fondateur et président de Sauveteurs Sans Frontières, Arie Levy.

Sdérot, cible quotidienne des roquettes du Hamas

À Sdérot, où s’est rendu CNEWS avec l’association, les secouristes, qui prévoyaient d’apporter une aide alimentaire et médicale aux personnes non évacuées, ont dû s’arrêter après qu’une nouvelle roquette a ciblé dans la matinée un immeuble.

Son habitation détruite, une nouvelle victime a dû être délogée de cette ville devenue fantôme. «On va lui trouver où aller et on verra après», nuance Arie Levy face à la situation critique. D’après France 24, moins de 10% des habitants de Sdérot (30.000) ont décidé de rester malgré le danger permanent.