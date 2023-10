«Mort à la France et à l'Angleterre» : des centaines de manifestants devant les ambassades française et britannique à Téhéran après la frappe aérienne sur un hôpital de Gaza

Des centaines de manifestants se sont rassemblés dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 octobre devant les ambassades de France et du Royaume-Uni à Téhéran (Iran), après le bombardement d'un hôpital à Gaza.

Des manifestants en colère. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 octobre à Téhéran, faisant suite à une frappe ayant touché un hôpital de Gaza en début de soirée.

Présents symboliquement place de la Palestine, dans le centre de la capitale iranienne, des centaines de protestataires se sont ensuite rendus devant les ambassades de France et d'Angleterre, jetant des œufs sur les édifices et hurlant des slogans tels que «Mort à la France et à l'Angleterre».

De son côté, le président iranien Ebrahim Raïssi a décrété une journée de «deuil public» ce mercredi et a prédit que l'attaque contre l'hôpital allait se retourner contre Israël et son allié américain.

Selon les responsables palestiniens, Israël serait responsable de la frappe sur l’hôpital de Gaza ayant fait plus de 200 morts. Hier soir, le porte-parole de Tsahal Olivier Rafowicz a assuré que le missile avait précisément été tiré par le Jihad islamique, une organisation terroriste palestinienne alliée du Hamas, et qu'Israël possédait des preuves irréfutables de cette allégation.