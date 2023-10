Vladimir Poutine - Xi Jinping : Ukraine, Israël, accords économiques… quels seront les enjeux de leur rencontre ce mercredi ?

Le président russe Vladimir Poutine a atterri à Pékin (Chine) ce mardi 17 octobre pour assister au forum des nouvelles routes de la soie. Un événement qui sera ponctué par sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping ce mercredi.

Un premier déplacement dans une grande puissance mondiale depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022. Vladimir Poutine, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, a été chaleureusement accueilli à Pékin, en Chine, ce mardi 17 octobre.

Le président russe va participer à un forum des nouvelles routes de la soie, un événement diplomatique majeur qui rassemble plus de 130 pays. Vladimire Poutine et Xi Jinping s’entretiendront ce mercredi, au moment où le conflit fait rage entre Israël et l'organisation islamiste armée palestinienne Hamas.

«Le président Xi Jinping m'appelle son ami et je l'appelle aussi mon ami», a affirmé Vladimir Poutine qui bénéficie d'une assistance diplomatique et financière vitale chinoise depuis la guerre en Ukraine.

Le conflit israélo-palestinien

Les deux hommes «discuteront de manière amicale et franche [...] des problèmes urgents de la coopération pratique bilatérale et de l'ordre du jour international», a expliqué le Kremlin au moment où les Etats-Unis ont appelé la Chine a utilisé son «influence» pour apaiser les tensions entre Israël et le Hamas.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté lundi soir une résolution proposée par la Russie, qui entretient traditionnellement de bons rapports avec Israël et la Palestine, pour un «cessez-le-feu humanitaire» entre Israël et le Hamas. La cause : certains pays, dont la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, ont jugé inacceptable que le Hamas ne soit jamais désigné dans la proposition.

La Chine a elle aussi essuyé de nombreuses critiques pour ne pas avoir nommé spécifiquement l'organisation terroriste dans ses condamnations de la violence.

L'hiver dernier, l'Empire du Milieu a parrainé un rétablissement des relations diplomatiques entre l’Iran, qui ne reconnaît pas Israël, et l’Arabie Saoudite, qui tend à une normalisation de ses relations avec l’Occident. Pékin a indiqué envoyer un émissaire dans le Moyen-Orient au cours des prochaines heures.

Des échanges commerciaux

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie cherche à renforcer ses liens avec la Chine, qui a désormais les cartes en main. Au-delà de leur coopération commerciale, ils sont idéologiquement liés sur la question de l'Occident, dont ils s'éloignent de plus en plus. En mars dernier, Vladimir Poutine avait reçu Xi Jinping en Russie, prônant des renforcements de leur entente, aussi en matière militaire, pour contrer ce qu'ils présentent comme l'hégémonie américaine.

Lors de cette même rencontre, Vladimir Poutine s'est félicité des «possibilités et des perspectives vraiment illimitées» qu'offre l'alliance russo-chinoise.

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint des niveaux record en 2022, à quelque 190 millions de dollars, selon les douanes chinoises. Pour 2023, Pékin et Moscou se sont engagés à porter ce chiffre à 200 millions de dollars.

La Chine est en passe de devenir le premier acheteur du gaz russe. A cet effet, la construction d'un gazoduc est prévue et Moscou pousse pour l'accélérer.

Il reste un bémol. Les Chinois, intéressés par les technologies militaires russes, ne souhaitent pas collaborer avec une Russie affaiblie. L'Empire du Milieu lui a apporté son aide mais pourrait lui rappeler un jour. Selon des experts, Vladimir Poutine se rend à Pékin avec l'objectif d'obtenir un soutien accru concernant sa guerre en Ukraine.