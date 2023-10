Israël-Hamas : le pape appelle à éviter une «catastrophe humanitaire» à Gaza et appelle à une journée de prière le 27 octobre

Le pape François souhaite faire «tout le possible», pour éviter «une catastrophe humanitaire», a-t-il déclaré ce mercredi 18 octobre. Pour ce faire, le pontife a lancé une journée de jeûne et de prière le 27 octobre prochain.

Lors de l’audience générale du mercredi 18 octobre, le pape François a déploré la situation actuelle de Gaza, appelant à éviter «une catastrophe humanitaire» : «S’il vous plaît, que l’on fasse tout le possible», a-t-il imploré.

Pour rappel, une explosion a dévasté un hôpital du centre de Gaza dans la soirée du 17 octobre, provoquant la mort de plusieurs dizaines de personnes. L’origine de l’attaque est encore inconnue.

Le pontife a alors appelé à une Journée de jeûne et de prière vendredi 27 octobre pour «tous les chrétiens, mais aussi pour les croyants d’autres religions, ainsi que tous ceux qui sont en faveur de la paix : pour éviter une catastrophe humanitaire».

Ce jour, une heure de prière pour «implorer la paix» aura lieu à 18h à la basilique Saint-Pierre. «Les victimes augmentent et la situation à Gaza est désespérée», s’est-il désolé, alors que les derniers bilans font état de plus de 3.500 victimes côté palestinien et plus de 1.400 côté israélien.

Le pape inquiet d’un élargissement du conflit

Le pape François s’est aussi montré inquiet d’un «possible élargissement du conflit», tandis que «dans le monde de nombreux fronts de guerres sont déjà ouverts».

«Que se taisent les armes, que l’on écoute le cri de paix des pauvres, […] des enfants», a-t-il déclaré. «La guerre ne résout aucun problème, elle sème seulement mort et destruction, elle augmente la haine, elle multiplie la vengeance», a-t-il ajouté.

Depuis le début des nouveaux événements qui opposent le Hamas à Israël depuis le 7 octobre dernier, le pape a pris la parole à plusieurs reprises pour appeler à la fin des hostilités. Lors de l’angélus du 15 octobre, il a lancé un nouvel appel à la libération des otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza, et au respect du droit humanitaire sur ce territoire.

Quelques jours plus tôt à l’audience générale du 11 octobre, il avait déjà appelé à la libération des otages retenus par le Hamas. Reconnaissant le droit d’Israël à se défendre, le pape François s’était toutefois dit «très préoccupé par le siège total dans lequel vivent les Palestiniens à Gaza».