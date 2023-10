Italie : deux individus, soupçonnés d'appartenir à Daesh, arrêtés pour «apologie de terrorisme»

Deux individus d’origine égyptienne ont été arrêtés ce jeudi 19 octobre à Milan par la police d’État pour «terrorisme». Ils sont accusés de «participation à une association à des fins de terrorisme et l'incitation à commettre des actes terroristes».

Ce jeudi 19 octobre, une opération de police, coordonnée par le parquet et la direction de district de lutte contre la mafia et le terrorisme a été menée à Milan afin d’arrêter deux personnes, l’une égyptienne et l’autre italienne d’origine égyptienne. Les deux individus sont en effet accusés de «participation à une association à des fins de terrorisme et l'incitation à commettre des actes terroristes», a appris l’agence de presse italienne Ansa.

Les deux individus étaient, selon le procureur de Milan, Marcello Viola, «extrêmement actifs dans la propagande numérique et le prosélytisme en faveur de Daesh» à laquelle ils «auraient prêté serment d’appartenance et de loyauté».

Menaces contre Giorgia Meloni

Concrètement, les suspects auraient «menacé» la présidente du Conseil des ministres italien Giorgia Meloni et auraient diffusé des commentaires de soutien à Daesh et des critiques envers l’Occident sur plusieurs plate-formes dont Telegram, Facebook et WhatsApp.

Cette opération a mobilisé plusieurs sections de la police d’État à savoir le Digos (Divisione investigazioni generali e operazioni speciali : Division des enquêtes générales et des opérations spéciales ndlr) de Milan, le Centre opérationnel de cybersécurité de Pérouse, la Direction centrale de la police de prévention ainsi que le Service central de la police des postes et des communications.

L’arrestation de ces deux individus s’inscrit dans le cadre d’une situation tendue en Europe. Pour rappel, deux personnes ont été tuées par des coups de feu, lundi 16 octobre dernier à Bruxelles, en Belgique. Le suspect, un Tunisien de 45 ans prénommé Abdesalem L., a revendiqué son acte sur les réseaux sociaux au nom de Daesh.

En France, Dominique Bernard, professeur dans un lycée à Arras (Pas-de-Calais), a été mortellement poignardé par un terroriste tchétchène, vendredi 13 octobre. Le principal suspect avait prêté allégeance à Daesh dans une vidéo.