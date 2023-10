Italie : Giorgia Meloni annonce sa séparation avec son compagnon après 10 ans de relation

Ce vendredi 20 octobre, la présidente du Conseil des ministres italien Giorgia Meloni a annoncé sa séparation avec son compagnon et journaliste de télévision Andrea Giambruno après une relation de dix ans.

C’est fini. La présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, a annoncé sur son compte X, ce vendredi 20 octobre, sa séparation avec son compagnon et journaliste de télévision Andrea Giambruno, avec lequel elle a eu Ginevra, sa fille âgée de 7 ans.

«Ma relation avec Andrea Giambruno, qui a duré presque dix ans, se termine ici. Je le remercie pour les belles années que nous avons passées ensemble, pour les difficultés que nous avons traversées et pour m'avoir donné la chose la plus importante de ma vie, qui est notre fille Ginevra», a écrit l'Italienne accompagnant sa publication d’un selfie où on la voit tout sourire avec son ancien compagnon et leur fille.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2023

«Nos chemins divergent depuis un certain temps et le moment est venu de le reconnaître. Je défendrai ce que nous étions, je défendrai notre amitié et je défendrai à tout prix ma petite fille de 7 ans qui aime sa mère et aime son père, comme je n'ai pas pu aimer le mien», a-t-elle ajouté.

«Tu veux faire partie de notre groupe de travail, ça te plairait ?»

À l’origine de cette séparation, la diffusion de déclarations scabreuses d’Andrea Giambruno enregistrées à son insu en marge d’un talk-show de commentaires de l’actualité baptisé «Diario del giorno» et diffusé sur Rete 4. Ces déclarations ont par la suite été reprises, mardi et jeudi, dans une émission satirique de la chaîne Canale 5, une autre chaîne du groupe Mediaset.

Dans l'enregistrement diffusé jeudi soir, Andrea Giambruno lance à une collègue: «Comment tu t'appelles ? On se connaît déjà ? Où est-ce que je t'ai déjà vue ? J'étais saoul ?» Avant d'ajouter : «Comment ma chérie ? Tu sais que moi et XXX (nom censuré) avons une relation ? Tout Mediaset le sait, et maintenant toi aussi. Mais nous cherchons une troisième participante. Tu veux faire partie de notre groupe de travail, ça te plairait ?», a-t-il dit.

Les déclarations du journaliste ont créé une situation embarrassante pour Giorgia Meloni qui a finalement décidé de mettre un terme à cette relation.