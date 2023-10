Voici les 5 pays les plus sûrs au monde en 2023 selon une étude

Envie de voyager mais en toute sécurité? Voici la liste des cinq pays les plus sûrs au monde en 2023 selon le Global Peace Index (Indice mondial de paix), qui note les pays en fonction du taux de violence, de criminalité et de corruption.

Islande

L’Islande est le pays le plus sûr au monde selon le Global Peace Index. Son indice est de 1,124. Il est à noter que plus l’indice est faible plus le pays est considéré comme sûr.

Le pays conserve sa place de numéro 1 par rapport à l’année 2022.

Danemark

En seconde position, vient le royaume du Danemark. Son indice pour l’année 2023 est de 1,31. Il se hisse d'une place par rapport à l'an dernier.

Irlande

Autre pays européen sur le podium, l’Irlande prend la troisième place avec un indice de 1,312. S’il reste très bien placé, le pays perd une place par rapport à 2022.

Nouvelle-Zélande

Le premier pays non-européen à figurer dans le top5 est la Nouvelle-Zélande. Il obtient un indice de 1,313 et gagne une place dans le classement par rapport à l’année dernière.

Autriche

C’est l’Autriche qui clôture ce classement des 5 pays les plus sûrs au monde, avec un indice de 1,316 elle perd cependant une place par rapport à 2022.

La France est malheureusement très loin du top 5 en termes de sécurité. Avec un indice considéré comme moyen par le Global Peace Index, soit 1,939, elle se classe à la 67e place du classement.