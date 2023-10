Israël-Hamas : l'organisation terroriste détient toujours 210 otages

Selon le porte-parole de Tsahal, le colonel Olivier Rafowicz, 210 otages, toutes nationalités confondues, étaient toujours détenus, ce samedi, par le Hamas dans la bande de Gaza.

Deux semaines après l'offensive du Hamas, le porte-parole de l’armée israélienne, le colonel Olivier Rafowicz, a déclaré sur CNEWS qu'il y avait à ce jour «210 otages aux mains» de l'organisation terroriste islamiste.

«Nous sommes évidemment ravis que deux otages aient été libérées, mais je veux aussi vous dire que le nombre d'otages est plus important que nous le pensions», a-t-il expliqué, ajoutant qu'«Israël fait tout et fera tout pour les ramener sains et saufs à la maison».

Deux otages libérés vendredi

Ce vendredi 20 octobre, deux Américaines, Judith et Natalie Raanan, ont été relâchées. Une «lueur d'espoir» pour la communauté internationale. «Pour ces deux personnes, nous sommes très ravis, mais le Hamas reste une organisation terroriste qui a encore 210 personnes kidnappées sur le sol gazaoui», poursuit le porte-parole de Tsahal.

Le colonel Olivier Rafowicz rappelle par ailleurs qu'«Israël est en guerre contre le Hamas, contre Daesh» et non contre les «Palestiniens». «Le Hamas fait tout et fera tout pour impliquer des civils dans les combats et accuser Israël d'en être responsable», ajoute-t-il.

«L'opération aérienne continue et continuera tant que nous le voulons, au niveau des frappes, contre des objectifs du Hamas dans la bande de Gaza», a-t-il conclu.