Guerre en Ukraine : une frappe russe fait six morts et 14 blessés dans un dépôt postal près de Kharkiv

Deux missiles russes ont détruit ce samedi 21 octobre un dépôt postal situé dans la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine. Le bilan provisoire dressé par les autorités locales a fait état de six morts et de 14 blessés, dont 7 dans un état grave.

D’après le bureau du procureur régional, deux missiles S-300 tirés par des militaires russes présents dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, ont touché l’entrepôt ce samedi.

«Les six personnes tuées et les 14 blessées par l'attaque des occupants étaient des employés de l'entreprise qui se trouvaient à l'intérieur du terminal de Nova Pochta. Les victimes, âgées de 19 à 42 ans, ont été blessées par des éclats d'obus et le souffle (des explosions)», a détaillé le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Sinegoubov.

Ce dernier a ajouté que 7 des 14 blessés hospitalisés se trouvaient dans un état grave.

«L'analyse des débris se poursuit sur les lieux afin d'établir le nombre exact de blessés et de morts», a précisé le porte-parole du bureau Dmytro Tchoubenko au média public Suspilne.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a partagé sur Twitter une vidéo de l’entrepôt gravement endommagé à côté de débris et d'un conteneur portant le logo de l'opérateur postal ukrainien Nova Pochta.

Kharkiv region. A Russian missile struck a post terminal. Ordinary civilian object. Unfortunately, there are killed. My condolences to all of their close ones!





As of now, it is known that at least 13 people were injured. First responders and all services are working on the spot.… pic.twitter.com/gN94DOIJtL

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 21, 2023