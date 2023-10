Attaque du Hamas contre Israël : la place Dizengoff à Tel-Aviv est devenu un lieu de recueillement pour les victimes du 7 octobre

Trois semaines après l’attaque terroriste du Hamas contre Israël, les habitants de Tel-Aviv se sont rassemblés sur la place Dizengoff pour rendre hommage aux victimes kidnappées par le mouvement palestinien le 7 octobre dernier et emmenées vers la bande de Gaza.

Ce mercredi 25 octobre, la place Dizengoff à Tel-Aviv, en Israël, s’est transformée en mémorial pour les victimes du 7 octobre dernier lors de l’attaque terroriste du Hamas contre l’Etat hébreu. Sur place, les habitants ont posé 32 nounours en peluche blancs ayant les yeux bandés et quelques traces rouges, ressemblant à du sang, représentant les enfants kidnappés par le mouvement palestinien.

Un peu plus loin, plusieurs bougies ont été allumées et une guitare a été posée. Cette dernière représente le festival de techno «Tribe of Nove» qui a été pris pour cible le 7 octobre dernier par le groupe terroriste du Hamas.

Un moment d’émotion et de recueillement auquel ont participé des Israéliens venus d’autres villes de l’Etat hébreu, à l’instar de Lisa, originaire d’Ashkelon. «Nous sommes là pour nous rappeler, pour nous souvenir de leur visage et pour essayer de comprendre cette situation. Nous sommes d’Ashkelon, nous ne réalisons toujours pas tout ce qu’il s’est passé ici. Nous comptons toujours nos morts», a-t-elle dit au micro de CNEWS.

«Nous ne pouvons pas tout expliquer aux enfants. Ici, quand ils allument les bougies, ils peuvent comprendre que chacune d’elles est une âme qui s’est envolée», a-t-elle ajouté.