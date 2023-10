Etats-Unis : ce que l’on sait des fusillades dans le Maine qui ont fait 18 morts

Plusieurs fusillades sont survenues, ce mercredi 25 octobre, provoquant la mort de 18 personnes dans la ville de Lewiston, située dans l’Etat américain du Maine. Le suspect, un certain Robert Card, est toujours en fuite et est décrit comme «armé et dangereux».

Ce mercredi 25 octobre, de nouvelles tueries ont eu lieu dans la petite ville de Lewiston, dans le Maine, aux États-Unis. Les fusillades ont fait 18 morts et se sont déroulées dans au moins deux lieux différents, à savoir une salle de bowling et un restaurant, selon la chaîne américaine CNN. Selon d’autres médias américains, un centre logistique d’un supermarché Walmart a également été ciblé.

«Je suis profondément attristée de vous annoncer que 18 personnes ont perdu la vie et 13 ont été blessées dans les attaques la nuit dernière», a déclaré la gouverneure de l'Etat, Janet Mills. Sur CNN, Robert McCarthy, élu de Lewiston, ville qui compte plus de 36.000 habitants, a indiqué que les «hôpitaux ne sont pas équipés pour gérer ce type de fusillade».

Un suspect «armé et dangereux»

Le suspect a été identifié par la police américaine. Il s’agit de Robert Card, né le 4 avril 1983. Il est toujours en fuite. Les mobiles ne sont, pour l’heure, pas connus. Les forces de l’ordre ont alerté sur le fait que le quadragénaire est «armé et dangereux».

Des photos montrant un homme, vêtu d'un haut marron et d'un pantalon bleu foncé, armé d'un fusil de type semi-automatique qu'il avait épaulé, avaient été diffusées plus tôt par la police du comté d'Androscoggin.

Le président américain Joe Biden a été informé des événements et s'est entretenu avec plusieurs élus du Maine, notamment la gouverneure Janet Mills, offrant tout le soutien fédéral nécessaire, selon la Maison Blanche. Les autorités locales, qui ont demandé aux habitants de rester chez eux, ont aussi publié une photo d'une voiture blanche, demandant aux citoyens de les contacter s'ils reconnaissaient le véhicule.

Une enquête a été ouverte à laquelle participent le FBI de Boston. Les écoles publiques seront fermées jeudi, a indiqué un responsable du district scolaire sur X (anciennement Twitter).