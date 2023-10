Israël-Hamas : «C'est une guerre de civilisation, c'est une guerre de religion», martèle Michel Onfray

Invité de Sonia Mabrouk, ce jeudi sur CNEWS, le philosophe Michel Onfray est revenu sur le conflit entre Israël et le Hamas. Selon lui, «c'est une guerre de civilisation».

Plus qu’un conflit de territoire, pour le philosophe Michel Onfray, le conflit israélo-palestinien est une véritable «guerre de civilisation».

«C’est une guerre de civilisation, il y a des juifs et il y a des musulmans. En Arménie, c’est exactement la même chose, il y a des chrétiens et des musulmans. Je le dis depuis des années», a-t-il martelé dans la Matinale de CNEWS.

Michel Onfray fait ainsi référence à une théorie du chercheur américain Samuel Huntington, qui écrivait en 1996 «Le Choc des civilisations». Dans cet ouvrage, le professeur de sciences politiques décrit un monde divisé en différentes civilisations, qui se définissent par un ensemble d’éléments constitutifs d’une identité culturelle, comme la langue, l’histoire ou la religion. Huntington distingue donc huit civilisations : occidentale, slave-orthodoxe, islamique, africaine, hindoue, confucéenne, japonaise et latino-américaine.

La notion de choc découle donc, selon Samuel Huntington, du fait qu'un conflit a plus de chance de se produire entre deux États issus de civilisations différentes. Les guerres seraient donc inéluctables en raison de l'existence de différentes civilisations.

«Il y a un bloc judéo-chrétien et un bloc islamique qui sont unis derrière le Hamas», a ainsi expliqué le philosophe. «On devrait plus entendre les Palestiniens qui sont contre le Hamas, on devrait plus expliquer ce qu’est le régime du Hamas», a-t-il ajouté, faisant ainsi une distinction entre la population palestinienne et l’organisation terroriste.