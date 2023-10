Israël-Hamas : qu’est-ce que le «métro de Gaza», ce réseau de tunnels creusé par l’organisation terroriste ?

Surnommé le «métro de Gaza» par l'armée israélienne, le réseau de tunnels et de souterrains creusé par le Hamas représente un théâtre d'opération particulièrement dangereux pour Tsahal qui prépare toujours sa riposte terrestre à l'attaque barbare du 7 octobre perpétrée par l'organisation terroriste islamiste.

Ils abritent des armes du Hamas ainsi que des combattants palestiniens et potentiellement des otages : les tunnels et souterrains creusés sous la bande de Gaza et dont certains endroits ont été piégés par les terroriste islamistes, forment un enjeu stratégique pour Israël.

Suite à l’attaque du Hamas, l’armée israélienne s'est fixée pour objectif de détruire définitivement ces sous-sols, notamment grâce à sa «bombe éponge», une arme secrète délivrant une mousse qui se solidifie rapidement, afin de les rendre impénétrables et de piéger les personnes qui s’y trouvent. Comme le rappelle Le Figaro, une unité d'élite, appelée Yahalom, s'est spécialisée dans l'infiltration de ce réseau sous-terrain en faisant notamment usage de robots. En cas d'intervention, elle sera appuyée par l'unité cynophile Oketz.

Des tunnels installés jusqu’à 30 ou 40 mètres sous terre

Dans ces tunnels de 2 mètres de haut et 1 mètre de large installés jusqu’à 30 ou 40 mètres sous terre, se cachent des matériaux de contrebande (lait, cigarettes, vêtements, pièces détachées de véhicules, etc.), mais aussi des ateliers de fabrication ou des outils d'armement, comme des batteries de lance-roquettes ou des missiles anti-aériens qui peuvent en sortir par une forme de trappe, avant de disparaître rapidement.

C’est au début des années 2000 qu’Israël a intensifié sa lutte contre le «métro de Gaza». Toutefois, lors du départ des Israéliens en 2005 de la bande de Gaza, et que le Hamas en a pris le contrôle deux ans plus tard en 2007, le creusement de ces galeries s’est muté en un vrai business. Et est devenu un véritable enjeu dans le conflit israélo-palestinien.

Le réseau a été visé pas plusieurs opérations de destruction menées par Israël, survivant à plusieurs tentatives de neutralisation notamment en 2006, 2008, 2014 et 2021. Pour cause : à chaque offensive israélienne, le Hamas restaure et consolide ses galeries souterraines.