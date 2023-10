Trafic de drogues : un influenceur britannique condamné à 6 ans de prison au Pérou

L’influenceur britannique Modou Adams a été condamné à six ans de prison au Pérou, pour avoir tenté d’importer plus de 300.000 euros de cocaïne au Royaume-Uni.

Une lourde condamnation. Modou Adams, un influenceur et mannequin britannique âgé de 25 ans, a été condamné à une peine d'emprisonnement de six ans au Pérou pour tentative de trafic de cocaïne, d’une valeur de plus de 300.000 euros, à destination du Royaume-Uni.

L’affaire a débuté le 30 septembre dernier lorsque les autorités ont arrêté le jeune homme à l'aéroport international Jorge Chavez au Pérou. Après avoir fouillé ses bagages, les douaniers ont découvert 2,9 kilogrammes de cocaïne d'une valeur de 344.000 euros (300.000 livres).

Dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, Modou Adams semblait feindre la surprise lorsque la douane péruvienne a trouvé la drogue dissimulée au fond de sa valise.

«Coordination de l'expédition de drogues dures»

Après avoir plaidé coupable, l'influenceur a été condamné à une peine de six ans et huit mois de prison, ainsi qu'à une amende de 1.700 euros (1.500 livres) par un tribunal du district de Callao au Pérou, pour sa participation présumée dans la «coordination de l'expédition de drogues dures».

D’après les déclarations du procureur antidrogue, Lincoln Fuentes, relayé par les médias locaux, ce n'était pas la première fois que le mannequin sortait du pays avec de la drogue.

Passionné de mode, Modou Adams était connu pour sa vie luxueuse et ses voyages qu’il partageait sur ses comptes TikTok et Instagram, qui ont depuis été supprimés.