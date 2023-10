Russie : des hommages rendus ce lundi aux victimes de la répression politique

Depuis 1991, le 30 octobre marque la Journée de commémoration des victimes de la répression politique en Russie. Ce lundi, des figures de l’opposition russe ont décidé d’entamer une grève de la faim.

Des hommages seront rendus ce lundi en Russie aux victimes de la répression politique dans le pays. Cette journée de commémoration est célébrée depuis 1991, et a été instaurée par le Soviet suprême en même temps que l’adoption de la loi sur la réhabilitation des victimes de la répression politique.

À l’occasion de cette journée, de célèbres prisonniers politiques, à l’instar d’Alexeï Navalny, Ilia Iachine ou encore Vladimir Kara-Mourza, ont annoncé organiser une grève de la faim d’une journée, afin d’attirer l’attention sur les conditions de détention des opposants au régime russe. Ils ont respectivement été condamnés à dix-neuf ans, huit ans et vingt-cinq ans de prison par la justice russe.

«Les autorités russes reviennent à leurs racines : arrestations, répressions, procès à huis clos et démonstrations d'anarchie. Dans cette situation, nous pensons qu'il est juste de nous tourner vers les racines et les traditions. Nous voulons organiser l'action du 30 octobre et lui redonner son ancien nom, la Journée des prisonniers politiques, qui est à nouveau d'actualité», ont déclaré Alexeï Navalny et cinq autres prisonniers dans un thread sur le réseau social X.

13/14 Dictators and tyrants of the planet are not tired of emphasizing their closeness to each other. It would be right for political prisoners of all countries to show solidarity too. That is why we consider The Day of Political Prisoners to be an international day.

— Alexey Navalny (@navalny) October 5, 2023