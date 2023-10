Britney Spears : les mémoires de la chanteuse bientôt adaptées à l'écran ?

Le livre autobiographique de Britney Spears, intitulé «The Woman in Me» et paru le 24 octobre dernier, pourrait faire l'objet d'une adaptation à l'écran.

«The Woman in me», les mémoires de Britney Spears paru le 24 octobre 2023, pourraient prochainement être adaptées sur grand ou petit écran, selon le média américain Deadline.

Plusieurs studios, notamment Universal, seraient en pleine négociation pour adapter des œuvres littéraires sur grand écran. Ainsi, les droits des mémoires de la popstar susciteraient un vif intérêt, en vue d'un adaptation sous forme de «série télévisée, de long-métrage ou de documentaire».

Pour rappel, en 2021, les documentaires «Framing Britney Spears» d’Amazon Prime Vidéo et «Britney Vs Spears» de Netflix ont connu un véritable succès sur les plates-formes de streaming. La vie de «la petite fiancée de l’Amérique» passionne véritablement des millions de fans à travers le monde.

Déjà un best-seller

Dans cet ouvrage, Britney Spears relate les principaux aspects de sa vie, y compris ses modestes débuts, sa montée fulgurante vers la célébrité musicale, sa relation tumultueuse avec Justin Timberlake, et sa tutelle contestée.

«The woman in me» a rapidement atteint la tête de la liste des best-sellers d'Amazon dès sa sortie, et il est d'ores et déjà considéré comme la plus grande vente d'autobiographie de célébrité de l'histoire.